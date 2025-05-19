Falleció el célebre bailarín Yuri Grigoróvich, uno de los coreógrafos más importantes del ballet ruso del siglo XX

El célebre bailarín y coreógrafo ruso Yuri Grigorovich, estrella durante más de 60 años del Teatro de la Ópera y el Ballet de Leningrado y del Teatro Bolshói de Moscú, falleció este lunes, 19 de mayo a los 98 años de edad.

"Yuri Grigoróvich falleció a los 98 años", informó a la agencia rusa TASS su asistente, el bailarín ruso Alexandr Kolésnikov.

Grigoróvich es considerado como uno de los coreógrafos más importantes del ballet ruso del siglo XX: fue autor de ocho ballets originales, en cooperación con el pintor georgiano Simón Virsaladze, entre los cuales destacan "La flor de piedra" con música de Serguéi Prokófiev y "El siglo de oro", con música de Dmitri Shostakóvich.

Tras estudiar en la Academia Coreográfica de Leningrado, a la que ingresó con apenas 10 años de edad, se sumó al Teatro de la Ópera y el Ballet de Leningrado, donde interpretó diversos roles en obras como "El caballero de bronce" de Reinhold Glière, o "Romeo y Julieta", de Serguéi Prokófiev, entre muchas otras.

Su carrera de solista se complementó entre 1961 y 1964 con su trabajo como coréografo en el Teatro de Leningrado, experiencia que le llevó al Teatro Bolshói de Moscú, donde fue coreógrafo principal desde 1964 hasta 1995 y en el que continuó montando obras hasta 2008.

Noticia al Día/Con información de EFE