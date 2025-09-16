Martes 16 de septiembre de 2025
Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

La noticia la ofreció el presidente Miguel Díaz Canel

Por Ernestina García

Foto cortesía
El vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, falleció este martes 16 de septiembre a los 88 años, víctima de una penosa enfermedad, informó el diario cubano Juventud Rebelde.

El histórico funcionario que dirigió varios ministerios del área económica, representó al país a nivel internacional, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de la isla caribeña y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

"Muy triste noticia para Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento", expresó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en X.

Según Juventud Rebelde, Cabrisas fue reconocido con múltiples galardones nacionales y extranjeros. Fue un hombre "sencillo, modesto y austero", que gozó de la confianza plena de Fidel Castro y Raúl Castro, así como de la Dirección del Partido Comunista, el Estado y el Gobierno. "Por los destacados servicios a la Patria se le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba", resaltó el mencionado medio.

Noticia al Día/RT

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

