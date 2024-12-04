Falleció la mamá de Eminem tras padecer cáncer de pulmón

El mundo del entretenimiento está de luto tras la noticia del fallecimiento de Debbie Nelson, mamá del famoso rapero Eminem, a los 69 años.

Nelson murió el 2 de diciembre de 2024 en St. Joseph, Missouri, después de una lucha contra el cáncer de pulmón en fase terminal.

La relación entre Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, y su madre ha sido una de las más polémicas y públicas en la industria de la música.

Desde sus primeros días en la escena del rap, Eminem no ha ocultado los conflictos y abusos que sufrió durante su infancia, muchos de los cuales atribuye a su madre. En canciones como ‘Cleanin’ Out My Closet’ de 2002, Eminem relata episodios de abuso físico y emocional, así como el supuesto Síndrome de Munchausen que, según él, sufría su madre.

La tensión entre madre e hijo alcanzó un punto álgido cuando Debbie Nelson demandó a Eminem por difamación en 1999, reclamando 10 millones de dólares.

Nelson argumentó que las declaraciones de su hijo en entrevistas y canciones dañaron su reputación y la llevaron a perder su hogar. La demanda se resolvió con una compensación de 25,000 dólares, pero la relación quedó profundamente fracturada.

Para más información visite nuestro portal de noticias Es Con Usted, haciendo clic en el enlace de nuestra biografía.

Noticia al Día / EFE