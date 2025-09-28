Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Russell M. Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, murió la noche del sábado a los 101 años, informaron autoridades de la iglesia.

Según un comunicado de la portavoz de la iglesia, Candice Madsen, Nelson murió en su casa, en Salt Lake City.

Nelson, ex cirujano cardíaco, pasó cuatro décadas en los niveles más altos de liderazgo de la iglesia después de ser seleccionado en 1984 para integrar uno de los principales órganos de gobierno, el Quórum de los Doce Apóstoles.

Ascendió a la presidencia en enero de 2018 tras la muerte de Thomas S. Monson y en 2024 se convirtió en el primer presidente de la fe en alcanzar los 100 años.

El próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, no fue nombrado de inmediato, pero se espera que sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia. Él es el miembro con más antigüedad en el Quórum de los Doce Apóstoles.

El senador Mike Lee, de Utah, publicó un sentido homenaje a Nelson en redes sociales poco después del anuncio.

"Durante todo el tiempo que lo conocí, irradiaba —y para mí llegó a personificar— el tipo de fe, humildad y tranquila confianza que suele acompañar a un servidor devoto y seguidor de Jesucristo”, escribió Lee.

