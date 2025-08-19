Martes 19 de agosto de 2025
Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

El evento, que incluyó humo rosado para anunciar que esperan una niña, se realizó en una zona natural protegida, lo que desató críticas por su posible impacto ambiental

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Una familia venezolana generó controversia en redes sociales tras compartir una revelación de género en el Embalse El Yeso, ubicado en el Cajón del Maipo, Chile. El evento, que incluyó humo rosado para anunciar que esperan una niña, se realizó en una zona natural protegida, lo que desató críticas por su posible impacto ambiental.

El video fue publicado inicialmente por Aylin, la futura madre, en TikTok, donde rápidamente superó el millón de visualizaciones. En la grabación, los familiares expresaban sus apuestas sobre el sexo del bebé, y más adelante se difundió el momento en que se libera el humo rosado. Aylin acompañó el clip con un mensaje emotivo: “Mi niña hermosa, no te tardes tanto, que te estamos esperando”.

Reacciones y denuncias

La publicación provocó una ola de comentarios, especialmente de usuarios chilenos que cuestionaron la legalidad del acto y el daño ecológico que podría haber causado. Una usuaria llamada Catalina acusó a la familia de no haber limpiado el lugar, a lo que Aylin respondió asegurando tener pruebas de que sí lo hicieron.

Otra joven también se pronunció en TikTok, reconociendo que no conocía la normativa exacta del área, pero advirtió sobre el efecto contaminante de los productos utilizados: “No sé si está permitido, pero sé que contamina mucho cuando tiran esas cositas de colores azules y rosadas”.

Niña o niño te esperamos con muchas ansias y felicidad lo más importante es que vengas sanita o sanito de igual manera te amamos desde el primer día ❤️‍🩹 #fouryou #zyxcba #mamaprimeriza #fyp

Noticia al Día / Caraota Digital

Noticias Relacionadas

Zulia

Intenso calor en Maracaibo esta noche: los aires no dan abasto

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C
Internacionales

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite
Entretenimiento

Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”
Nacionales

Explosión provoca incendio de gran magnitud en empresa Petrocasa, Carabobo

No se han registrado personas heridas

