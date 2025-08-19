Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Una familia venezolana generó controversia en redes sociales tras compartir una revelación de género en el Embalse El Yeso, ubicado en el Cajón del Maipo, Chile. El evento, que incluyó humo rosado para anunciar que esperan una niña, se realizó en una zona natural protegida, lo que desató críticas por su posible impacto ambiental.

El video fue publicado inicialmente por Aylin, la futura madre, en TikTok, donde rápidamente superó el millón de visualizaciones. En la grabación, los familiares expresaban sus apuestas sobre el sexo del bebé, y más adelante se difundió el momento en que se libera el humo rosado. Aylin acompañó el clip con un mensaje emotivo: “Mi niña hermosa, no te tardes tanto, que te estamos esperando”.

Reacciones y denuncias

La publicación provocó una ola de comentarios, especialmente de usuarios chilenos que cuestionaron la legalidad del acto y el daño ecológico que podría haber causado. Una usuaria llamada Catalina acusó a la familia de no haber limpiado el lugar, a lo que Aylin respondió asegurando tener pruebas de que sí lo hicieron.

Otra joven también se pronunció en TikTok, reconociendo que no conocía la normativa exacta del área, pero advirtió sobre el efecto contaminante de los productos utilizados: “No sé si está permitido, pero sé que contamina mucho cuando tiran esas cositas de colores azules y rosadas”.

Noticia al Día / Caraota Digital