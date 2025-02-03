Familia venezolana quedó varada en la frontera de México esperando el asilo en EEUU: “Nos reímos para no llorar”

Una familia venezolana integrada por diez personas, entre adultos y niños, ven truncado su deseo de alcanzar el tan ansiado "sueño americano", pues al intentar llegar a Estados Unidos, quedaron varados en la frontera de México.

La sala principal del refugio El Buen Samaritano en Ciudad Juárez, ciudad ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, está tranquila la mayor parte del día.

Las literas se extienden de pared a pared, separadas por finas cortinas o sábanas colgantes. Los colchones desiguales están ocupados por hombres, mujeres y niños, todos ellos migrantes que tenían la intención de llegar a Estados Unidos pero no han completado su viaje.

Es media mañana de un frío martes, la mayoría está descansando o revisando sus teléfonos, los únicos ruidos en la habitación provienen de toses esporádicas, dos niños jugando y los sonidos sutiles de un video que se reproduce en un teléfono. La escena parece un bucle.

Alrededor de la 1 de la tarde, Lucymar Polanco, una mujer venezolana de 32 años, mira su reloj.

“Niños, chicos, ya casi es la hora de comer”, grita mientras se levanta y se pone un abrigo. Están en el interior, pero las paredes están atravesadas por el frío invernal.

“Todos arriba, preparémonos”, dice ella.

Su marido, sus tres hijos y otros cinco familiares empiezan a prepararse con entusiasmo. Poco después, un trabajador del refugio anuncia que la comida está lista para servirse.

“¡Por ​​fin, tengo hambre!”, dice su hijo Abel Jesús, de 9 años.

Polanco y los otros nueve miembros de su familia se encuentran entre los miles de solicitantes de asilo que fueron afectados por la decisión del 20 de enero del presidente estadounidense, Donald Trump, de cancelar todas las citas de CBP One para personas que buscan asilo por violencia o persecución.

Su cita estaba fijada para el 21 de enero. Ahora, están varados en el refugio de Juárez, sin dinero y llenos de incertidumbre. Desde allí, pueden ver el otro lado de la frontera hacia Estados Unidos, pero no tienen idea de adónde ir ahora.

Por el momento lo único que saben es que es hora de comer.

"La noticia que recibimos el 20 de enero, fue muy triste”

Después de hacer fila, la familia, cuyos miembros tienen entre 5 y 40 años, se dirige al comedor del refugio, donde se sientan juntos y ocupan la mayor parte de una mesa común.

En cuanto se sientan, parecen dejar a un lado todos sus problemas y se concentran el uno en el otro, en conversar y disfrutar de la comida caliente. El menú del día: sopa de pollo y un plato pequeño de arroz y frijoles con atún enlatado.

“La sopa más rica sí existe”, dice Abel Jesús, de 9 años, con la boca medio llena y la sopa goteando por el borde de su boca.

Los adultos conversan y, principalmente, hablan sobre rumores que han escuchado sobre la aplicación CBP One.

“Escuché que se restablecerán los nombramientos hasta el 30 de enero”, dice Luis Alfonso Polanco, de 30 años, sobre un rumor que luego resultó ser falso. “Eso me dijo un amigo en Estados Unidos”.

Al otro lado de la mesa, su compañera Yelitza Olivero habla con otros dos migrantes de Ecuador y les comparte el rumor sobre la aplicación.

A veces, las charlas familiares sobre la frontera se transforman en risas y bromas entre ellos.

“Tratamos de hacer bromas unos de otros, es una forma de distraernos de la noticia que recibimos el 20 de enero, fue muy triste”, dice el primo de Lucymar, Estiven Castillo, de 18 años.

“El punto es apoyarnos unos a otros, así que uno hace un chiste, y nos reímos, y tratamos de crear un momento agradable, de lo contrario, si solo nos enfocamos en nuestra situación, todos nos deprimiríamos, así que nos reímos para no llorar”, le dice Lucymar a CNN.

Sobreviviendo al Tapón del Darién y a los cárteles

Lucymar y su familia dicen que huyeron del estado venezolano de Lara debido a la persecución política.

Antes de irse de Venezuela, Lucymar y su hermano, Luis Alfonso, trabajaban en el sector de la belleza. “Yo era barbero en Venezuela, pero las cosas estaban tan mal que a veces cortaba el pelo a cambio de comida”, cuenta Luis Alfonso.

El esposo de Lucymar, Jesús Caruci, de 40 años, trabajaba como mecánico, y Yelitza, quien está casada con Luis Alfonso, trabajaba en ventas. El resto de la familia viajera, todos adultos jóvenes o niños, estaban en la escuela antes de salir del país.

Yelitza Olivero (25) y Luis Alfonso Polanco (30) pasan la mayor parte del tiempo en la habitación que les asignaron en el albergue Buen Samaritano. Foto: Abel Albarado/CNN

Su viaje comenzó hace poco más de dos años. Pasaron unos meses en la vecina Colombia y luego atravesaron varios países. Cruzaron el peligroso Tapón del Darién sin problemas, pero fueron secuestrados por un cártel después de llegar al sur de México.

“Cuando entramos a Tapachula, nos estaban esperando”, recuerda Luis Alfonso.

Estiven Castillo (18) y Polanco regresan al albergue de Juárez tras comprar víveres en una tienda cercana. Foto: Abel Alvarado/CNN

“Nos engañaron, nos obligaron a subir a un vehículo y dijeron que nos llevaban a un lugar seguro (…) pero nos llevaron a una finca y nos tuvieron ahí seis días”.

Luis Alfonso dice que el grupo criminal solo los liberó después de pagar 900 dólares, todo lo que llevaban.

“Desde entonces hemos sobrevivido con algo de dinero que nos ha enviado nuestra familia o que hemos tenido que pedir prestado”, dice.

“Entiendo a Trump”

Después de la sobremesa , la familia se dirige al patio del refugio para tomar el sol y seguir charlando. Juntan varias sillas de plástico que están esparcidas por el pavimento irregular y agrietado del refugio y forman un círculo. Los niños pequeños deciden correr y jugar en un parque infantil al aire libre.

“Entiendo a Trump”, dice Beyker Sosa, de 19 años, mientras la familia permanece en silencio.

“Han habido delitos cometidos por inmigrantes ilegales, entiendo las medidas, están pensadas para mantener seguro al país”, añade. “Pero no somos criminales, me gustaría que (Trump) tuviera compasión, somos humanos como él”.

CNN le preguntó a la familia si alguna vez consideraron ingresar ilegalmente a EEUU y al unísono todos dijeron que “no”.

“Nunca consideramos entrar ilegalmente, nunca quisimos escondernos de las autoridades, queríamos poder caminar libremente”, dice Beyker. “Es muy triste haber hecho las cosas bien, de manera legal, solo para que Trump cerrara la aplicación, pero supongo que Dios no quiere que estemos allí”.

La familia dice que sus teléfonos inteligentes y sus conversaciones son su única forma de entretenimiento en el refugio. “Ni siquiera podemos salir, nos advirtieron que los migrantes son el objetivo en esta zona, así que nos quedamos en casa, especialmente después de que ya nos secuestraran”, dice Lucymar.

De todos modos, con niños a los que entretener, las meriendas son imprescindibles. Luis Alfonso y Estiven van a una tienda de la esquina a comprar galletas y refrescos.

Al regresar, se reincorporan a la conversación y comienzan a pasar galletas Oreo y un vaso de plástico con refresco de naranja.

“Trump debería limpiar Venezuela, somos buenas personas, pero debería sacar a los malos, y luego tomar nuestro país y llamarlo Venezuela de América”, bromea Beyker mientras se refiere al intento de Trump de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de EEUU.

Casi dos horas después, la familia está de nuevo en la sala principal del refugio y cada uno se acomoda nuevamente en su cama.

“Esto es todo lo que hacemos, estamos en nuestras camas, con nuestros teléfonos, preguntándonos qué podría haber sido”, dice Lucymar.

Noticia al Día/Con información de CNN