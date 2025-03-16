Familia venezolana vive un drama al autodeportarse de EEUU para regresar a su país: "Ha sido más difícil regresar"

Una familia venezolana en EE. UU. que decidió "autodeportarse" por miedo al arresto y que le separaran de los niños, vive un drama para poder regresar a Venezuela, al punto incluso de considerar que es más fácil llegar a la nación norteamericana que retornar a su país de origen.

Mayerlin Villalobos, la madre del grupo familiar, comentó que por más de un año vivieron en California tras arribar a ese país.

"Nos dio miedo que, en un momento dado, nosotros estuviéramos trabajando y los niños en el colegio, nos fueran a agarrar y quedáramos separados de nuestros pequeños", narró en entrevista a Univisión.

Cuenta que tenían permiso de trabajo gracias al proceso de TPS. Sin embargo, un error los colocó en deportación. "No pudimos asistir a una corte que teníamos con la jueza y automáticamente nos pusieron la orden de deportación", dijo la jefe de la familia venezolana.

Fue así como empezó la odisea para retornar al sur del continente, rumbo a Venezuela. "Ha sido más difícil regresar", respondió, cuando se le preguntó sobre qué era más complicado.

Encerrados en una Isla de Panamá

Mayerlin y el resto de la familia venezolana estaban varados en una casa situada en una isla de Panamá. Allí esperaban a una lancha que los llevara a la frontera con Colombia. La mujer cuenta que, por el sufrimiento de sus hijos, se arrepiente de salir de Venezuela.

"Si yo pudiera borrarle la memoria a mis hijos, lo hiciera en absolutamente de todo, desde el inicio del viaje», apuntó. Mientras, su hija, de 10 años, dijo que el «sueño americano" y la frontera le asustan.

La familia venezolana comentó que su plan inicial era volar hasta Colombia, pero las autoridades migratorias de México les prohibieron abordar los aviones. Esta situación los obligó a viajar por Tierra.

Pese a tener miedo al mar, Villalobos manifestó que se sintieron felices, ya que las condiciones cambiaron el día que abordaron la lancha hasta dirigirse a su próximo punto en Panamá.

Noticia al Día con información Caraota Digital