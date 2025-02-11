Domingo 24 de agosto de 2025
Internacionales

"Fantasías de violación en grupo": Fiestas sexuales ‘gang bang’ estremecen París

El éxito y expansión de las fiestas ‘gang bang’ —encuentros sexuales grupales en los que los hombres pagan para unirse…

Por Haroldo Manzanilla

Dans un immeuble de la rue dAlleray 75015, il y a des partouzes la nuits ce qui pose pas mal de problème de voisinages.
El éxito y expansión de las fiestas ‘gang bang’ —encuentros sexuales grupales en los que los hombres pagan para unirse a una sesión con el fin de tener sexo con una única mujer— en un barrio de París ha causado alboroto entre los habitantes de la zona.

La Factory, un establecimiento de la calle d’Alleray, en el distrito 15 de la capital francesa, dirigido por una persona apodada ‘Z’ realiza este tipo de eventos en los que los hombres abonan hasta 80 euros (82 dólares) para unirse a una sesión grupal, recoge Le Parisiene.

‘Z’ organiza tres de estos encuentros al día. Actualmente, estas fiestas están limitadas a 20 personas, por lo que no necesita autorización, pero ante el creciente éxito, anunció que ha "presentado una solicitud a la prefectura" para aumentar la cantidad de asistentes autorizados.

"Nuestro proyecto de desarrollo ya ha obtenido todas las autorizaciones administrativas del ayuntamiento", aseguró, y añadió que "ahora solo es cuestión de semanas".

Además, dijo que están trabajando en planes para ampliar el local, que se encuentra en un antiguo estacionamiento de cientos de metros cuadrados en una lujosa residencia, lo que ha provocado revuelo entre los vecinos de la zona.

Por su parte, los residentes del lugar han condenado estas prácticas y han presentado quejas ante las autoridades para prohibir este tipo de fiestas, que consideran "degradantes" y "moralmente difíciles de aceptar" para la tranquilidad del barrio.

"Los hombres que participan en estos ‘gang bangs’ tienen fantasías de violación en grupo", afirmó una pareja, describiendo la situación como "inquietante".

Ante las primeras quejas, la Fiscalía de París abrió una investigación por proxenetismo, pero fue rápidamente abandonada, señala el medio.

Con información de RT

Temas:

