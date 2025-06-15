Feria del Libro de Madrid cierra sus puertas, en una edición con Nueva York como invitada

La Feria del Libro de Madrid, una de las más importantes en el mundo hispanohablante, concluye este domingo, después de acoger a miles de visitantes y con una presencia destacada de autores latinoamericanos y con Nueva York como invitada de honor.

La directora de la Feria, Eva Orúe, dio a conocer hoy las cifras provisionales de la edición que este año, con una facturación de más de siete millones y medio de euros y 450.226 ejemplares vendidos, más de 600.000 visitantes y con la vista puesta en 2026, que tendrá al humor como protagonista.

Como es tradicional, madrileños y visitantes pudieron acudir a la Feria del Libro, situada en el céntrico Parque de El Retiro, desde el pasado 30 de mayo, aunque este año, debido a inclemencias meteorológicas,algunas tardes se cerró.

La mayoría de los visitantes procedían de Madrid (47 %), aunqueo otros muchos llegaron de otras partes de España y más de 104.000 del exterior, sobre todo de Estados Unidos, Francia e Italia.

Hay que destacar también la presencia especialmente significativa de público infantil y juvenil, según los organizadores, tanto en las visitas escolares como en las actividades y en las firmas con autoras y autores especializados en esa literatura.

La asistencia a los actos programados entre todos los espacios disponibles se ha visto incrementada notablemente respecto a ediciones anteriores, según la directora.

Por El Retiro pasaron nombres de la literatura como las escritoras argentinas María Negroni, Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Piñeiro, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, el mexicano Jorge Volpi o el español Javier Cercas.

También estuvieron presentes el francés Pierre Lemaitre y las estadounidenses Vivian Gornick, Catherine Lacey y Lucy Sante, entre otros.

La edición de este año, que tuvo como lema #NuevaYorkSeEscribeEnEspañol, giró en torno a dos ejes temáticos: ‘Los afectos y la ciudad’, que abordó la relación entre el espacio urbano y las emociones a través de charlas, mesas redondas y diálogos literarios, y ‘La ciudad mosaico’, centrado en la ciudad como espacio de mezcla, cruce y fragmentación.

Como invitada de honor en la Feria del Libro de Madrid, Nueva York trajo una delegación diversa de autores, académicos y editores que reivindicaron el español que se vive y se habla en la ciudad.

La Feria acogió este año a casi medio centenar de representantes de la literatura iberoamericana afincada en EE.UU., en un gesto que va más allá de lo simbólico.

"No son solo escritores", explicó a EFE Dejanira Álvarez, directora general de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC), "son perfiles diversos" como "editores o traductores" e incluso docentes, para mostrar la diversidad de la literatura en español en Estados Unidos.

Noticia al Día / EFE