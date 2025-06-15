Sábado 20 de septiembre de 2025
Internacionales

Feria del Libro de Madrid cierra sus puertas, en una edición con Nueva York como invitada

La directora de la Feria, Eva Orúe, dio a conocer hoy las cifras provisionales de la edición que este año, con una facturación de más de siete millones y medio de euros y 450.226 ejemplares vendidos, más de 600.000 visitantes y con la vista puesta en 2026, que tendrá al humor como protagonista

Por Andrea Guerrero

Feria del Libro de Madrid cierra sus puertas, en una edición con Nueva York como invitada
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Feria del Libro de Madrid, una de las más importantes en el mundo hispanohablante, concluye este domingo, después de acoger a miles de visitantes y con una presencia destacada de autores latinoamericanos y con Nueva York como invitada de honor.

La directora de la Feria, Eva Orúe, dio a conocer hoy las cifras provisionales de la edición que este año, con una facturación de más de siete millones y medio de euros y 450.226 ejemplares vendidos, más de 600.000 visitantes y con la vista puesta en 2026, que tendrá al humor como protagonista.

Como es tradicional, madrileños y visitantes pudieron acudir a la Feria del Libro, situada en el céntrico Parque de El Retiro, desde el pasado 30 de mayo, aunque este año, debido a inclemencias meteorológicas,algunas tardes se cerró.

La mayoría de los visitantes procedían de Madrid (47 %), aunqueo otros muchos llegaron de otras partes de España y más de 104.000 del exterior, sobre todo de Estados Unidos, Francia e Italia.

Hay que destacar también la presencia especialmente significativa de público infantil y juvenil, según los organizadores, tanto en las visitas escolares como en las actividades y en las firmas con autoras y autores especializados en esa literatura.

La asistencia a los actos programados entre todos los espacios disponibles se ha visto incrementada notablemente respecto a ediciones anteriores, según la directora.

Por El Retiro pasaron nombres de la literatura como las escritoras argentinas María Negroni, Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Piñeiro, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, el mexicano Jorge Volpi o el español Javier Cercas.

También estuvieron presentes el francés Pierre Lemaitre y las estadounidenses Vivian Gornick, Catherine Lacey y Lucy Sante, entre otros.

La edición de este año, que tuvo como lema #NuevaYorkSeEscribeEnEspañol, giró en torno a dos ejes temáticos: ‘Los afectos y la ciudad’, que abordó la relación entre el espacio urbano y las emociones a través de charlas, mesas redondas y diálogos literarios, y ‘La ciudad mosaico’, centrado en la ciudad como espacio de mezcla, cruce y fragmentación.

Como invitada de honor en la Feria del Libro de Madrid, Nueva York trajo una delegación diversa de autores, académicos y editores que reivindicaron el español que se vive y se habla en la ciudad.

La Feria acogió este año a casi medio centenar de representantes de la literatura iberoamericana afincada en EE.UU., en un gesto que va más allá de lo simbólico.

"No son solo escritores", explicó a EFE Dejanira Álvarez, directora general de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC), "son perfiles diversos" como "editores o traductores" e incluso docentes, para mostrar la diversidad de la literatura en español en Estados Unidos.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Caracas declaró a José Gregorio Hernández hijo ilustre

Caracas declaró a José Gregorio Hernández hijo ilustre

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Noticias Relacionadas

Servicio Público

Se busca a la perrita Dina

Cualquier información es de gran aporte
Internacionales

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en el ataque
Internacionales

Putin: La producción de ciertos tipos de armamento en Rusia ha aumentado 30 veces

Destacó que la producción de ciertos tipos de armamento ha aumentado significativamente en los últimos años, precisando que, en algunos casos, el incremento ha sido de varios puntos porcentuales, llegando incluso a multiplicarse por 30 en determinados productos
Internacionales

Sismo de 6,1 sacudió el este de Indonesia

No se reportaron víctimas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025