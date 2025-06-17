Lunes 22 de septiembre de 2025
Internacionales

Fiscales rechazan pedido de prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión

Por María Briceño

Fiscales rechazan pedido de prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este martes 17 de junio, los fiscales federales argentinos Diego Luciani y Sergio Mola, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2, que deniegue el pedido de prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel en el caso Vialidad en un proceso colmado de irregularidades y denunciado como un caso típico de lawfare o persecución judicial.

La decisión de los fiscales, aunque no vinculante, intensifica el debate sobre el trato judicial hacia la líder peronista, quien cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio por tener 72 años, ser víctima de un intento de asesinato en 2022 y ostentar un rol institucional clave como principal figura de la oposición.

En tanto, el juzgado del Tribunal que deberá tomar la decisión al respecto dio plazo hasta mañana, miércoles 18 de junio, a Cristina Fernández de Kirchner.

En un documento de 10 páginas, los fiscales sostuvieron que "no se advierten razones humanitarias" que justifiquen la medida, pese a que el Código Penal argentino (artículo 32 bis) establece que los mayores de 70 años "podrán" cumplir la pena en sus domicilios.

Fernández también alega riesgo de vida avalado por informes médicos debido al ataque con arma de fuego que sufrió frente a su residencia, un hecho calificado como magnicidio.

Los fiscales descartaron además que su condición de expresidenta dos veces mandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta del Senado implique un riesgo adicional en prisión, afirmando que el Gobierno puede garantizar su seguridad en una unidad carcelaria. Sin embargo, omitieron mencionar que en 2023 el propio Estado argentino la incluyó en un programa de protección especial por amenazas continuas.

Luciani y Mola citaron como precedente el caso de Ricardo Jaime, exfuncionario kirchnerista a quien se le negó la prisión domiciliaria a los 70 años. No obstante, Jaime no era un líder político con riesgo comprobado.

La defensa de la expresidenta recordó que otros condenados por corrupción como el expresidente Carlos Menem (fallecido en 2021) gozaron de libertad durante años por su edad avanzada.

"Hay un ensañamiento evidente", declaró su abogado, Carlos Beraldi, aludiendo a la polarización política en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha criminalizado al kirchnerismo.

El fallo del Tribunal se espera en las próximas horas, pero la postura de la Fiscalía ya generó reacciones internacionales.

Lee también: Condenan a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión

Noticia al Día con información de Telesur

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Noticias Relacionadas

Política

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró.
Internacionales

Putin: Rusia es capaz de responder a cualquier amenaza

Durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, el mandatario abordó la necesidad de salvaguardar los intereses nacionales ante el deterioro de la estabilidad estratégica mundial
Al Dia

Defensas aéreas de Ucrania derribaron 132 drones en ataque nocturno ruso con tres muertos

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.
Internacionales

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Israel también tendrá que «luchar en la ONU y en todos los demás escenarios» contra la «falsa propaganda» y los llamados al reconocimiento de un Estado palestino, que, según dijo, «constituirían una recompensa absurda por el terrorismo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025