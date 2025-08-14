Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

En el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la Fiscalía ECOH informó de una nueva detención, informó Soy Chile.cl.

El aprehendido, Alfredo Henríquez, conocido como "Gordo Alex", es señalado de ser el presunto líder del Tren de Aragua y era indagado como el autor intelectual de una serie de secuestros.

La organización criminal se presume responsable del asesinato y con esta captura, el total de detenidos en la causa asciende a 24.

El secuestro de Ojeda ocurrió en febrero de 2024, cuando un grupo de falsos funcionarios de la PDI lo raptó desde su vivienda.

