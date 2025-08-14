Jueves 14 de agosto de 2025
Internacionales

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

El aprehendido, Alfredo Henríquez, es conocido como "Gordo Alex"

Por Ernestina García

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda
En el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la Fiscalía ECOH informó de una nueva detención, informó Soy Chile.cl.

El aprehendido, Alfredo Henríquez, conocido como "Gordo Alex", es señalado de ser el presunto líder del Tren de Aragua y era indagado como el autor intelectual de una serie de secuestros.

La organización criminal se presume responsable del asesinato y con esta captura, el total de detenidos en la causa asciende a 24.

El secuestro de Ojeda ocurrió en febrero de 2024, cuando un grupo de falsos funcionarios de la PDI lo raptó desde su vivienda.

Al Dia

Miss Fashion Models Down 2025, será este 16 de agosto en el Teatro Niños Cantores

La cita es en el Teatro Niños Cantores de Maracaibo
Internacionales

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

"El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta Orden Ejecutiva hace posible que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales", indicó
Internacionales

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón
Internacionales

Tribunal declara culpables a cuatro exfuncionarios por la muerte de 41 niñas en Guatemala

El veredicto fue dictado por la jueza Ingrid Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, tras un proceso judicial que se extendió por más de ocho años, con penas de cárcel de entre seis y ocho años para los sindicados.

