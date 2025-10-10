Viernes 10 de octubre de 2025
Fiscalía de Perú solicita impedimento de salida del país de 36 meses para Boluarte

La polémica sucesora de Pedro Castillo arrastraba dramáticas cifras de evaluación de su Gobierno desde el inicio de su gestión.

Por Ernestina García

Fiscalía de Perú solicita impedimento de salida del país de 36 meses para Boluarte
La Fiscalía de la Nación peruana solicitó este viernes 10 de octubre, impedimento de salida del país contra la expresidenta, Dina Boluarte, por presunto lavado de activos.

Según el requerimiento, citado por medios locales, el pedido es por 36 meses y está referido a un caso previo a su gestión (2022-2025), en el que la acusan de prácticas ilícitas durante la campaña presidencial de Pedro Castillo.

La madrugada de este viernes el Congreso de la República destituyó a Boluarte por permanente incapacidad moral en medio de una ola de inseguridad que azota el país. El congresista José Jerí asumió en su lugar.

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

Sonidos que marcaban el tiempo en Maracaibo

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Noticias Relacionadas

Internacionales

Fiscalía de Perú solicita impedimento de salida del país de 36 meses para Boluarte

La polémica sucesora de Pedro Castillo arrastraba dramáticas cifras de evaluación de su Gobierno desde el inicio de su gestión.
Ciencia

Descubren un planeta errante que engulle todo a su paso

Los expertos reportan que está consumiendo gas y polvo de sus alrededores a una velocidad de 6.000 millones de toneladas por segundo, una tasa de crecimiento jamás registrada para cualquier planeta
Al Dia

La Casa Blanca acusa al Comité Nobel de priorizar la política tras no otorgar el premio a Trump

El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, expresó esta postura en X
Al Dia

Zulia activó Plan Independencia 200 para la defensa de la Patria con participación popular-militar policial

El Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera; los alcaldes Bolivarianos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), los cuerpos policiales y el pueblo revolucionario, realizaron una concentración multitudinaria, desde las 3 de la madrugada, en la cabecera del Puente GJ Rafael Urdaneta

