Fiscalía de Perú solicita impedimento de salida del país de 36 meses para Boluarte

La Fiscalía de la Nación peruana solicitó este viernes 10 de octubre, impedimento de salida del país contra la expresidenta, Dina Boluarte, por presunto lavado de activos.

Según el requerimiento, citado por medios locales, el pedido es por 36 meses y está referido a un caso previo a su gestión (2022-2025), en el que la acusan de prácticas ilícitas durante la campaña presidencial de Pedro Castillo.

La madrugada de este viernes el Congreso de la República destituyó a Boluarte por permanente incapacidad moral en medio de una ola de inseguridad que azota el país. El congresista José Jerí asumió en su lugar.