Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Fiscalía dominicana pide prisión para dueño de la discoteca Jet Set

La audiencia para conocer las medidas preventivas en contra de ambos fue fijada para este domingo

Por Andrea Guerrero

Fiscalía dominicana pide prisión para dueño de la discoteca Jet Set
Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set habla después de la tragedia que cobró la vida de 231 personas. Foto: RRSS
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Ministerio Público dominicano solicitó este sábado prisión preventiva en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

En la solicitud de medidas de coerción depositada en el Juzgado de Atención del Distrito Nacional, en el centro de la capital, la Fiscalía pidió, además, arresto domiciliario para la hermana del empresario, Maribel Espaillat, también ejecutiva de la discoteca y quien, al igual que Antonio, está detenida desde el pasado jueves.

La audiencia para conocer las medidas preventivas en contra de ambos fue fijada para este domingo.

Según la orden de arresto, ambos habrían cometido homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano, por mostrar «una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió».

La Fiscalía indicó el jueves en un comunicado que los hermanos Espaillat mostraron «una inmensa irresponsabilidad y negligencia» al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del establecimiento colapsara, como finalmente sucedió.

En el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

Un día después del arresto de los acusados, fue interrogado de nuevo uno de los empleados de la discoteca, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro.

En una entrevista emitida en un programa de televisión local quince días después del derrumbe, Antonio Espaillat, propietario también de un conglomerado de medios de comunicación, admitió que los plafones del techo del local nocturno «siempre» se caían e, incluso, el mismo día de la tragedia se cambiaron algunos de ellos.

Espaillat, quien desde el principio se puso a disposición del Ministerio Público, atribuyó el desprendimiento de los plafones «a diferentes razones» y reconoció que nunca se examinó el techo para constatar cuál era su situación real, pese a las filtraciones existentes.

Familiares de víctimas han depositado hasta el momento en torno a 80 acciones legales contra los propietarios del local nocturno.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Otavio Dotel; el diseñador Martín Polanco o un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano, un keniano y una costarricense.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Los maracuchos aseguran que se están alimentando “a medias”

Los maracuchos aseguran que se están alimentando “a medias”

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Noticias Relacionadas

Al Dia

Impulsan el fortalecimiento del sistema de salud en Zulia con reunión clave

El Ministerio del Poder Popular para la Salud llevó a cabo una importante mesa de trabajo en la Gobernación del…
Zulia

Murió el locutor zuliano Hendrik J. Rodríguez

Este viernes 19 de septiembre, falleció el locutor, animador, periodista y moderador radial Hendrik J. Rodríguez, tras enfrentar complicaciones coronarias…
Sucesos

Hombre muere atragantado con bollos de chicharrón

El hombre estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y comiendo sus bollos de chicharrón

Al Dia

Las liceístas más deslumbrantes de los 80: Calero y Fulop

Maracaibo, Venezuela – La exreina de belleza Inés María Calero, reconocida por su elegancia y carisma, dejó una huella imborrable…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025