Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

Fiyi enfrenta aumento histórico de casos de VIH: 1.583 nuevos contagios en 2024

"En 2024, Fiyi registró 1.583 nuevos casos de VIH, la cifra más alta de nuestra historia. Esto representa un aumento de 13 veces con respecto a nuestro promedio habitual de cinco años", declaró el viceministro de Salud y Servicios Médicos, Penioni Ravunawa

Por Andrea Guerrero

Fiyi enfrenta aumento histórico de casos de VIH: 1.583 nuevos contagios en 2024
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Fiyi –una pequeña nación del Pacífico Sur con una población de menos de un millón de habitantes– se ha convertido en el foco de una de las epidemias del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de crecimiento rápido.

"En 2024, Fiyi registró 1.583 nuevos casos de VIH, la cifra más alta de nuestra historia. Esto representa un aumento de 13 veces con respecto a nuestro promedio habitual de cinco años", declaró el viceministro de Salud y Servicios Médicos, Penioni Ravunawa.

"Este año, en tan solo cinco meses, hemos confirmado más de 800 casos nuevos. A este ritmo, podríamos superar los 3.000 casos para diciembre. Esta es una crisis nacional y no cede", agregó.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) en 2014, el país tenía menos de 500 personas viviendo con VIH. Para 2024, esa cifra se había disparado a aproximadamente 5.900, un aumento de once veces.

Por su parte, Sesenieli Naitala, fundador de la Red de Apoyo a los Sobrevivientes de Fiyi, que brinda apoyo a trabajadoras sexuales y consumidores de drogas, indicó a BBC que la edad de la persona más joven con VIH que ha conocido era de 10 años.

La base de la epidemia de VIH en Fiyi es una tendencia creciente al consumo de drogas, sexo sin protección y uso compartido de agujas. Además, se trata del llamado ‘bluetoothing’ o ‘hotspotting’, término que se refiere a una práctica en la que un consumidor de drogas intravenosas extrae su sangre después de una dosis y la inyecta a una segunda persona, que luego puede hacer lo mismo con una tercera, y así sucesivamente.

"No solo comparten agujas; también comparten sangre", comentó Kalesi Volatabu, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Drug Free Fiyi, quien lo ha visto en primera persona en las calles de la capital fiyiana.

Otro factor fue el ‘chemsex’ (acrónimo inglés que une los conceptos de química y sexo), en el que las personas consumen drogas, antes y durante las relaciones sexuales.

"El comienzo de una avalancha"

Además, durante los últimos 15 años, Fiyi se ha convertido en un importante centro de tráfico de metanfetamina cristalina en el Pacífico. Esto se debe en gran medida a su ubicación geográfica entre Asia Oriental y América —algunos de los mayores productores mundiales de esta droga— y Australia y Nueva Zelanda, los mercados con mayores ingresos del mundo, detalló BBC.

Mientras, las estadísticas nacionales indican que el consumo de drogas inyectables es la vía de transmisión más común, representando el 48 % de los casos. La transmisión sexual representó el 47 % de los casos, mientras que la transmisión materno infantil durante el embarazo y el parto fue la causa de la mayoría de los casos pediátricos.

Asimismo, la Red Mundial de Alerta y Respuesta afirmó en un informe que la escasez de personal, los problemas de comunicación, los desafíos con los equipos de laboratorio y el desabastecimiento de pruebas rápidas y medicamentos contra el VIH estaban afectando la detección, el diagnóstico y el tratamiento. La recopilación de datos es lenta, difícil y propensa a errores, lo que dificulta los esfuerzos por comprender la magnitud de la epidemia de VIH en Fiyi y la eficacia de la respuesta al brote.

A su vez, José Sousa-Santos, director del Centro de Seguridad Regional del Pacífico en la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda), dice que "se está gestando una tormenta perfecta". "Lo que estamos viendo ahora es el comienzo de una avalancha, pero no se puede detener, porque las infecciones ya se están produciendo o ya se han producido; simplemente no podremos detectarlas y la gente no se hará la prueba hasta dentro de dos o tres años", afirmó Sousa. "Eso es lo que nos aterroriza a nosotros, la gente que trabaja en la región: Fiyi no tiene forma de lidiar con esto", dijo.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Noticias Relacionadas

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes 7 de octubre de…
Zulia

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

No obstante, se advierte sobre la posibilidad de chubascos aislados con descargas eléctricas, especialmente en zonas de la Costa Oriental del Lago y municipios del sur como Machiques de Perijá y Jesús María Semprún.
Internacionales

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

El Departamento de Bomberos de Sacramento reportó víctimas
Nacionales

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

El foco de atención se centra en la onda tropical número 41, que actualmente se desplaza sobre las Antillas Menores


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025