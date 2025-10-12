Francia anuncia la nueva composición del Gobierno

Sébastien Lecornu, quien fue nombrado de nuevo como primer ministro de Francia el viernes por el presidente Emmanuel Macron luego de dimitir a principios de esta semana, formó su nuevo Gobierno esta jornada, recoge BFMTV.

La lista completa de los titulares de las carteras fue dada a conocer por el Elíseo. El nuevo Gobierno, estará compuesto por un total de 34 ministros, de los cuales 15 son ministros delegados.

Entre los nombramientos más importantes, se encuentra el de Roland Lescure, aliado cercano de Macron, quien conservó el puesto como ministro de Finanzas del país, en un momento en el que el Gobierno se encuentra bajo una intensa presión para aprobar el presupuesto de 2026 con un Parlamento profundamente dividido, recoge Reuters.

Poco después del anuncio, Lecornu afirmó a través de su cuenta de X que se ha nombrado "un Gobierno de misión para elaborar un presupuesto para Francia antes de que finalice el año".

Asimismo, agradeció "a las mujeres y los hombres que se comprometen con este Gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa: el interés del país", añadió.

Noticia al Día / RT