Fuego cruzado: Misiles iraníes caen sobre Israel mientras sus FF.AA. bombardean Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron la noche de este sábado 14 de junio que han identificado "misiles lanzados desde Irán" hacia el país hebreo.

"Hace poco, se escucharon sirenas en varias zonas de Israel tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel", indicaron en un comunicado.

Asimismo, señalaron que mientras "operan para interceptar misiles lanzados desde Irán", también "están atacando objetivos militares en Teherán".

Por su parte, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica anunciaron que han lanzado "una nueva ola de operaciones ofensivas combinadas con una multitud de misiles y drones" en respuesta a "renovados ataques del régimen sionista", informa la agencia IRNA.

