Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Fuerte sismo de 5,5 sacudió Ecuador este sábado 21-Jun

Autoridades están monitoreando la situación para establecer posibles afectaciones

Por María Briceño

Fuerte sismo de 5,5 sacudió Ecuador este sábado 21-Jun
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un fuerte sismo se sintió la tarde de este sábado, 21 de junio, en varias provincias del Ecuador.

El sismo se registró cerca de las 14:18. Se sintió en varios cantones de Guayas y provincias aledañas.

El Instituto Geofísico (IG) indicó que el sismo fue de 5,5 de magnitud. Tuvo una profundidad de 41 km y se situó a 17,47 km de Naranjal, cantón de Guayas.

Minutos antes de sacar el reporte final, el Instituto Geofísico indicó de manera preliminar que el sismo tuvo magnitud de 5,6.

Según el IG, el sismo tuvo una profundidad de 2 km. Estuvo registrado a 17,81 km de Naranjal, en Guayas.

Los carros estacionados se movieron por varios segundos. Unos reportaron que el movimiento duró unos segundos.

En zonas de Azuay y El Oro el sismo se sintió con fuerza, según reportes preliminares.

La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que estaba monitoreando la situación para establecer posibles afectaciones.

Lee también: El sismo en Ecuador de magnitud 6,3 causó daños materiales

Noticia al Día con información de El Universo

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Feligresía abarrotará Isnotú

Feligresía abarrotará Isnotú

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Noticias Relacionadas

Al Dia

Gobernación y Alcaldía de Maracaibo unidos en la promoción turística y económica del Zulia

Presente en la Fiesta Zuliana del Café 2025, en la Biblioteca Pública María Calcaño, el gobernador Caldera expresó la importancia de este encuentro
Al Dia

Sistema Patria activará bonos de 73 y 43 dólares en los próximos días

Dichas bonificaciones son las últimas en cancelar durante el mes en la plataforma, cerrando las ayudas mensuales que entrega el ejecutivo nacional
Canonización

¡Gaita con sello de santidad! Los Chiquinquireños estrenan "Dos Santos Para Todos" en honor a JGH y Madre Carmen

La melodía del disco encapsula el sentimiento de una nación que celebra la llegada de la santidad a su tierra.

Viral

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

«Estos billetes ya perdieron su curso legal, a esta altura del proceso tienen totalmente perdido su valor, son papeles, pero la verdad es que es mucha cantidad», puntualizó la jueza

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025