Fuerte sismo de 5,5 sacudió Ecuador este sábado 21-Jun

Un fuerte sismo se sintió la tarde de este sábado, 21 de junio, en varias provincias del Ecuador.

El sismo se registró cerca de las 14:18. Se sintió en varios cantones de Guayas y provincias aledañas.

El Instituto Geofísico (IG) indicó que el sismo fue de 5,5 de magnitud. Tuvo una profundidad de 41 km y se situó a 17,47 km de Naranjal, cantón de Guayas.

Minutos antes de sacar el reporte final, el Instituto Geofísico indicó de manera preliminar que el sismo tuvo magnitud de 5,6.

Según el IG, el sismo tuvo una profundidad de 2 km. Estuvo registrado a 17,81 km de Naranjal, en Guayas.

Los carros estacionados se movieron por varios segundos. Unos reportaron que el movimiento duró unos segundos.

En zonas de Azuay y El Oro el sismo se sintió con fuerza, según reportes preliminares.

La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que estaba monitoreando la situación para establecer posibles afectaciones.

Noticia al Día con información de El Universo