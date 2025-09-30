Fuerte terremoto de 6,7 sacudió el centro de Filipinas

Este martes, 30 de septiembre, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el centro de filipina, afirmó la agencia sismológica de Filipina (Phivolcs), que alertó sobre la posibilidad de un tsunami localizado y advirtió a los residentes de tres provincias para alejarse de la costa.

El sismo tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, aseguró Phivolcs en un comunicado.

La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5,0, 5,1 y 3,8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 hora local (14:39 GMT).

Phivolcs instó a los residentes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran a que "se mantenga alejada de la playa y no vaya a la costa".

"Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior", añadió la agencia.

Noticia al Día/Información de EFE