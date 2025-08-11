Lunes 11 de agosto de 2025
Internacionales

Fuertes lluvias en Ciudad de México provocan inundaciones

Fuertes lluvias en prácticamente toda la Ciudad de México causaron la tarde-noche del domingo 10 de agosto inundaciones severas, principalmente…

Por Christian Coronel

Fuertes lluvias en Ciudad de México provocan inundaciones
Fuertes lluvias en prácticamente toda la Ciudad de México causaron la tarde-noche del domingo 10 de agosto inundaciones severas, principalmente en la zona norte, este, centro y oeste, además del aeropuerto internacional, lo que llevó al Gobierno capitalino a activar la alerta púrpura, la de mayor riesgo por tormentas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital indicó que la alcaldía con la alerta máxima fue Cuauhtémoc, en el centro de la metrópoli, donde la red de pluviómetros registró 75,73 milímetros de lluvia por metro en algunas zonas del Centro Histórico.

La dependencia había advertido de lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde-noche. "Se prevén lluvias de 50 a 70 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 18:35 horas y las 22:00 de este domingo", apuntó la SGIRPC.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en prácticamente las 16 alcaldías de la capital.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también sufrió afectaciones y se mantuvo cerrado por tres horas "debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad, y a fin de no comprometer la seguridad operacional".

Noticia al Día / EFE

