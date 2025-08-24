Fuertes lluvias en el centro de México provocan muerte de dos personas y un desaparecido

El gobernador del estado mexicano de Querétaro (centro), Mauricio Kuri González, informó que las “lluvias catastróficas”, ocurridas desde el viernes y hasta la madrugada del sábado en la zona metropolitana de la entidad, provocaron la muerte de dos personas y la desaparición de una más.

“El día de ayer enfrentamos lluvias catastróficas, sobre todo en la zona metropolitana que afectaron a toda la capital, la magnitud de este fenómeno fue brutal, en bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25 % de lo que llueve en todo un año”, apuntó Kuri González en un video publicado en su cuenta de X.

Enfatizó que “lamentablemente dos personas perdieron la vida” en la colonia de Peñuelas y “una se encuentra desaparecida”, además destacó que las colonias más afectadas fueron las de Menchaca, Carrillo Puerto y en la zona donde se encontraron los cadáveres.

El mandatario subrayó que el gobierno estatal y municipal se ha dedicado a dar auxilio a las familias habilitando seis albergues y ofreciendo apoyo mediante 1.200 trabajadores, el reparto de comida a más de 4.500 personas, así como la entrega de 9.000 costales de arena, 1.000 paquetes de limpieza y 400 de higiene personal y primeros auxilios.

“Los equipos de trabajo se encuentran realizando trabajos de desazolve, con equipo Vactor restableciendo el suministro de agua potable, proyectando la información meteorológica y operando el desfogue de los 16 bordos administrados por la Comisión de Agua para afrontar las próximas lluvias”, señaló.

Por ahora, destacó, el municipio de Querétaro “ha emitido la declaratoria correspondiente a la emergencia para activar los protocolos de los tres niveles de gobierno”, por lo que Kuri González comentó que ha estado en coordinación con autoridades del Gobierno de México.

“La magnitud de los daños va a requerir del esfuerzo de todas las instancias para remediarlas, voy a solicitar la activación de fondos federales para apoyar a nuestras familias”, recalcó.

Noticia al Día / EFE