Fundación Santa Fe desmiente información sobre estado de Miguel Uribe

La Fundación Santa Fe de Bogotá desmintió este martes un comunicado falso que circula en redes sociales y grupos de mensajería, en el que se asegura que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay habría fallecido.

La imagen, que simula ser un boletín oficial firmado por el director médico de la institución, Dr. Adolfo Llinás Volpe, fue marcada con la palabra “FALSO” en letras rojas por la misma clínica para advertir sobre su contenido engañoso.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá no ha emitido ningún comunicado anunciando el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Cualquier información oficial será divulgada a través de nuestros canales institucionales”, indicaron fuentes del hospital.

El estado de salud de Uribe Turbay es delicado, pero hasta el momento no se ha confirmado su deceso. El senador permanece internado en la unidad de cuidados intensivos tras haber sido víctima de un atentado el pasado 7 de junio. Su evolución es monitoreada constantemente por un equipo médico especializado.

La difusión de este tipo de desinformación no solo vulnera a la familia del paciente, sino que también entorpece el manejo responsable de una situación crítica. La Fundación reiteró el llamado a los ciudadanos y medios de comunicación a no compartir contenidos no verificados y a consultar únicamente fuentes oficiales.

Noticia al Día / El Tiempo