Jueves 21 de agosto de 2025
Internacionales

Gobierno boliviano informa que detendrá a Evo Morales si ingresa este viernes a La Paz

La caravana impulsada por seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) avanza hacia la ciudad de La Paz este viernes, con…

Por Ernestina García

Gobierno boliviano informa que detendrá a Evo Morales si ingresa este viernes a La Paz
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La caravana impulsada por seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) avanza hacia la ciudad de La Paz este viernes, con el objetivo de respaldar su postulación a las elecciones generales de agosto próximo, a pesar de que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) impide su candidatura. El Gobierno, por su parte, advirtió que si el exmandatario se presenta en la sede de Gobierno, será aprehendido.

Lee también: Inhabilitan a Evo Morales para reelegirse como presidente de Bolivia

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó horas atrás que existe una orden judicial activa contra Evo Morales y que su detención será ejecutada si se hace presente. La orden está relacionada con un proceso por trata de personas con agravante, debido a una presunta relación con una menor de edad en 2015.

Del Castillo afirmó durante un encuentro con los medios que el exmandatario estaría intentando provocar desestabilización para suspender las próximas elecciones.

La movilización partió desde la localidad de Parotani (departamento de Cochabamba, centro) y ya se encuentra en El Alto (ciudad aledaña a La Paz). La conforman cientos de vehículos. El senador Leonardo Loza, seguidor de Evo, afirmó que Morales participa en la caravana, aunque por motivos de seguridad se ha evitado informar su ubicación exacta.

Desde el Gobierno se ha desplegado un fuerte operativo policial para controlar el ingreso a la ciudad y vigilar posibles hechos de violencia.

Varios participantes en la caravana fueron detenidos por portar objetos considerados como material bélico. Evo Morales calificó el hecho como muestra de prepotencia del Gobierno e instó a la Defensoría del Pueblo a amparar a los manifestantes.

Evo Morales ha rechazado las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política disfrazada de procesos judiciales. Acusó al TCP de actuar ilegalmente al inhabilitar su candidatura, lo que calificó como parte de un “Plan Cóndor judicial”.

En un reciente mensaje, difundido a través de X, manifestó entre otras cuestiones que el TCP carece de legitimidad y que la habilitación de candidaturas es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Aunque inicialmente se esperaba la inscripción de su candidatura este viernes, organizaciones que lo apoyan difundieron que la acción fue postergada hasta el 19 de mayo por falta de acuerdos internos.

Noticia al Día/TeleSur

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Política

Putin visitará la India

El anuncio lo hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras reunirse este jueves en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.
Internacionales

China critica despliegue militar de EEUU en el Caribe y rechaza injerencia en Venezuela

China instó a Washington a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe"
Internacionales

Desarticulan en España una red dedicada a la trata de mujeres venezolanas

La Policía Nacional informó de la liberación de dos víctimas de explotación sexual

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025