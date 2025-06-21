Gobierno boliviano inicia investigación tras muerte del ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo de Bolivia, Erland Julio Rodríguez Lafuente, murió este sábado 21 de junio, según informó el Gobierno del país sudamericano en un comunicado difundido tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Viceministerio de Comunicación.

El comunicado expresa condolencias a la familia del funcionario y anuncia que el Gobierno ordenó investigar las circunstancias de lo ocurrido, sin dar más detalles.

Por otro lado, el presidente del país, Luis Arce, expresó en sus redes sociales: “Hemos instruido realizar las investigaciones necesarias para esclarecer este lamentable hecho”. El funcionario había asumido el cargo en agosto de 2024.

Durante la madrugada y la mañana de este sábado, Rodríguez Lafuente había participado en las festividades para recibir el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco en la ciudad de El Alto, según un reporte de la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

Lee también: Gobierno boliviano informa que detendrá a Evo Morales si ingresa este viernes a La Paz

Noticia al Día/Información de CNN