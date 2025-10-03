Viernes 03 de octubre de 2025
Internacionales

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

La decisión fue anunciada mediante un memorándum dirigido a directores de las centros educativos, direcciones departamentales y personal administrativo de todo el país, suscrito por Trigueros

Por Christian Coronel

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas
La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, anunció el jueves que se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos y en las dependencias adscritas al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del país.

“Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución”, expresó Trigueros en su cuenta de la red social X.

“Con esta medida de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afectan su desarrollo integral”, agregó la capitana y doctora, que en agosto asumió la dirección del Ministerio de Educación.

La decisión fue anunciada mediante un memorándum dirigido a directores de las centros educativos, direcciones departamentales y personal administrativo de todo el país, suscrito por Trigueros.

La funcionaria detalló que se prohíbe el uso de palabras como “amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs”, y agrega que cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida bajo ninguna circunstancia.

Trigueros sostiene que, con esta medida, se garantiza el buen uso de nuestro idioma y se evitan “injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral” de los alumnos.

La medida se debe aplicar —con carácter obligatorio a nivel nacional— en los materiales, contenidos y libros que deriven del Ministerio de Educación, y también es aplicable a comunicaciones formales como circulares, documentos administrativos y correspondencia.

Noticia al Día / AP

