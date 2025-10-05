Domingo 05 de octubre de 2025
Internacionales

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa "ciertos ataques" en Gaza

En uno de los ataques ocurridos durante el día, a una vivienda, fueron asesinadas 17 personas, seis de ellas mujeres y niños.

Por Ernestina García

El Gobierno de Israel dijo este domingo 5 septiembre que el Ejército pone en pausa «ciertos ataques» en Gaza, permitiendo en exclusiva acciones con fines defensivos, según declaró la portavoz de la oficina del primer ministro en una rueda de prensa oficial.

«Si bien ciertos bombardeos se han detenido dentro de la Franja de Gaza, no hay un alto el fuego en este momento», matizó.

"El primer ministro (Benjamín Netanyahu) ha dado órdenes de responder al fuego con fines defensivos", dijo la portavoz para indicar que, según su versión, se trata de fuego en respuesta a una amenaza a la vida de los soldados israelíes desplegados en Gaza.

Según constató EFE en la capital gazatí, durante todo el día del sábado siguió habiendo ataques en la urbe, que se incrementaron al llegar la noche, cuando se registraron ataques aéreos y bombardeos de artillería en varias zonas de la capital.

En uno de los ataques ocurridos durante el día, a una vivienda, fueron asesinadas 17 personas, seis de ellas mujeres y niños.

Ello a pesar de la petición hecha a Netahyahu por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que parara su ofensiva después de que Hamás se dijera este viernes noche dispuesto a negociar el plan estadounidense para poner fin a la guerra y liberar a todos los rehenes israelíes.

La prensa israelí publicó este sábado por la mañana, horas después del anuncio de Hamás, que el Ejército paraba su operación para invadir la ciudad de Gaza y pasaba a modo «defensivo», una información que no había merecido oficialmente ningún comentario hasta ahora.

La representante del primer ministro declinó en la rueda de prensa dar detalles acerca de una posible retirada del Ejército de zonas específicas antes de la conclusión de las negociaciones que darán comienzo este lunes en Cairo, explicando que se trata de «detalles cruciales y, por supuesto, extremadamente sensibles». «Estamos siendo cautelosos al respecto», explicó.

Al menos 63 palestinos murieron el sábado víctimas de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, según su Ministerio de Sanidad, a pesar de las inminentes negociaciones del alto el fuego.

Ese número de víctimas mortales es similar al de jornadas precedentes.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.

Noticia al Día/EFE

