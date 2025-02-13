Martes 26 de agosto de 2025
Gobierno de Trump revocó pago de 80 millones de dólares para dar refugio a migrantes en Nueva York

Los fondos formaban parte del Programa de Refugio y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) -impulsado por el Congreso de EEUU en 2023 para hacer frente al flujo migratorio- y habían sido transferidos a la ciudad la semana pasada

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha revocado un pago de 80 millones de dólares que estaban destinados al sistema de asilo de inmigrantes en Nueva York, reveló hoy la Oficina del Contralor de la ciudad.

Los fondos formaban parte del Programa de Refugio y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) -impulsado por el Congreso de EEUU en 2023 para hacer frente al flujo migratorio- y habían sido transferidos a la ciudad la semana pasada.

“Esta mañana, mi equipo financiero descubrió de manera impactante que el presidente Trump y su colaborador Elon Musk revocaron ilegalmente en la tarde de ayer (martes) 80 millones de dólares en fondos FEMA de las cuentas bancarias de Nueva York asignados por el Congreso", indicó en un comunicado el Contralor de Nueva York, Brad Lander.

“Este robo es una traición a todos los que llaman hogar a la ciudad de Nueva York”, subrayó Lander, que además pidió a Adams que emprenda acciones legales para garantizar que estos millones de dólares sean devueltos “legítimamente”.

“Si, en cambio, el alcalde continúa siendo el peón del presidente Trump, mi oficina solicitará trabajar con el Departamento de Derecho de la ciudad para emprender acciones legales agresivas”, aseveró.

Por su parte, el alcalde, que parece estar haciendo buenas migas con Trump -el nuevo Departamento de Justicia federal ha pedido retirar los cargos contra el alcalde por corrupción, lo que anula así su juicio- indicó en su cuenta de X que se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para recuperar los fondos y que ha solicitado una reunión de emergencia con FEMA “para intentar resolver el asunto lo antes posible”.

Mientras que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se atribuyó con orgullo la revocación de los fondos y lo justificó porque dijo que el FEMA estaba financiando el Hotel Roosevelt de Nueva York, que según ella “sirve como base de operaciones del Tren de Aragua” (una banda transnacional nacida en las cárceles de Venezuela).

La revocación de fondos tiene lugar apenas unos días después de que el magnate Elon Musk, que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), asegurara que FEMA pagó en una sola semana (la pasada) 59 millones de dólares a los “hoteles de lujo” de la ciudad donde se alojan inmigrantes ilegales, una suma acordada por el gobierno saliente de Joe Biden.

Estos 59 millones formaban parte del pago de 80 millones que ahora ha sido revocado, según fuentes municipales citadas por The New York Times.

Noticia al Día / EFE

