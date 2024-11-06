El gobierno de Venezuela felicitó este miércoles 6 de noviembre, a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de EEUU, así como al pueblo estadounidense por el proceso electoral llevado a cabo.

Lee también:Las acciones de Tesla suben y Trump elogia a Musk llamándolo la "nueva estrella"

A través de un comunicado, publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil Pinto, Caracas señala el pueblo de Venezuela comparte lazos históricos con el de EE.UU., con quienes aspira a "transitar en sendero de paz y justicia social", donde "no tengan cabida la guerra, la exclusión, la discriminación" y donde la cooperación y el respeto mutuo entre naciones "sean el estandarte de las relaciones internacionales".

"Venezuela siempre estará dispuesta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses, enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez", se lee en el documento.

ENFOTOS | El pueblo de #Venezuela 🇻🇪, felicita a Donald Trump por su victoria en las pasadas elecciones presidenciales de los #EstadosUnidos 🇺🇸 pic.twitter.com/5EU6ZQkW4y

— teleSUR TV (@teleSURtv) November 6, 2024

Asimismo, menciona Venezuela "siempre estará dispuesta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses, enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez".

"El reconocimiento a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos son fundamentales para la construcción de un mundo nuevo, donde impere el equilibrio entre las naciones libres", enfatiza Caracas en el comunicado.

En el documento, Venezuela aprovecha para ratificar su diplomacia de "paz" y de "diálogo".

Trump se proclamó ganador después de que The New York Times proyectara que el candidato tiene más del 90 % de posibilidades de victoria en estas presidenciales. De acuerdo con las estimaciones del diario, el republicano va camino de obtener 312 de los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la victoria en estos comicios, mientras que su rival demócrata, Kamala Harris, obtendría 226.

Noticia al Día/RRSS