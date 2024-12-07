Gobierno de Venezuela revisa proyecto para combatir especies exóticas invasoras acuáticas

Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Por Andrea Guerrero

Autoridades del Gobierno de Venezuela evaluaron un proyecto con el que buscan combatir especies exóticas invasoras acuáticas con el objetivo de proteger la biodiversidad nacional, informó este sábado el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente).

A través de una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que esta revisión se hizo en una reunión junto a representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como de las universidades de Oriente (UDO) y Central de Venezuela (UCV).

El proyecto -dijo- impulsa la creación de un Grupo de Coordinación Intersectorial sobre Especies Exóticas Invasoras (GCIEEI), así como el diseño del Sistema Nacional de Monitoreo y Control de Especies Exóticas Invasoras Acuáticas (SINCEEI).

"Las dos iniciativas son fundamentales para apoyar el cumplimiento de los objetivos específicos de la Línea 5 de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica (ENCDB), que se centra en la prevención y control de amenazas a la diversidad biológica", añadió.

Asimismo, señaló que el plan busca fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en la "prevención, detección temprana, control y erradicación" de especies exóticas invasoras en el país, con "un énfasis en el control del octocoral Unomia Stolonifera".

En julio pasado, el biólogo marino José Grieco, coordinador de la organización ecologista Proyecto Unomia, explicó a EFE que es "primera vez que se presenta" en Venezuela la proliferación descontrolada de una especie exótica, especialmente "de la magnitud que ha tenido" esta "invasión atípica".

"Ya no es un problema de Venezuela, ya esto pasó (de nivel), esto es un problema del gran Caribe, porque ya allí está, en Cuba está, se presume que está en República Dominicana y en Puerto Rico ya está también, entonces esto llegó para quedarse", aseveró el buzo, que ha estudiado la especie durante años.

A su juicio, "la estrategia (de combate) tiene que ser orientada a la mitigación", un plan en el que coincidieron investigadores que se reunieron entonces en Anzoátegui (noreste), donde firmaron, junto al Ejecutivo y la FAO, un compromiso para crear y aplicar el "protocolo general que evalúe y supervise los métodos de control".

Al menos cuatro estados de Venezuela, de los diez ubicados frente al mar Caribe, están afectados por esta invasión, extendida, según cifras de Proyecto Unomia, en 78 puntos diferentes, en los que la colonización está empezando o ya ha acabado con corales duros, a los que les robó la entrada de luz.

Noticia al Día / EFE

