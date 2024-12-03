Graban a maestra agrediendo a niños con discapacidad en México

Una maestra del Centro Psicopedagógico y Neurodesarrollo Smart Step, ubicado en Coacalco, en México, fue grabada mientras agredía a dos niños.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una fuerte indignación y provocando reclamos por parte de los padres de los estudiantes, quienes asisten a este centro especializado en el tratamiento de niños con autismo y otras condiciones.

Reportes de medios locales indican que el incidente ocurrió el día anterior y que tres maestras estarían implicadas en los actos de maltrato.

En respuesta, un grupo de padres y representantes se manifestaron frente a las instalaciones del centro para exigir su clausura, mientras que otro grupo presentó una denuncia ante la Fiscalía.

"Nos enteramos de las agresiones ayer. Confiamos en estas escuelas porque no encontramos otro lugar para nuestros hijos", comentó un padre a los medios. Otro progenitor explicó que, aunque su hijo no presentó cambios de conducta, detectó moretones en su cuerpo y una herida en una oreja.

La presunta agresora, identificada como Jaqueline "N", ya fue detenida y puesta a disposición de la Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual del Ministerio Público estatal por presunto maltrato infantil.

El video muestra a la docente limpiando bruscamente la nariz de uno de los alumnos mientras lo sostiene del cabello. Luego, se observa cómo jala de las orejas a otro niño que había tomado unas hojas de una mesa, gritándole: "¡Deja mis hojas!". Un tercer niño, al repetir la frase, también fue agredido.

