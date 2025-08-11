Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

El domingo, Greta Thunberg, activista sueca, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram* un segundo intento por llegar a Gaza con la misión de entregar ayuda humanitaria a la región y romper el bloqueo marítimo establecido por Israel.

De acuerdo con el comunicado iniciado por la ecoactivista y continuado por miembros del colectivo conocido como Global Sumud Flotilla, decenas de barcos de una cooperación internacional de 44 países intentarán "romper el asedio ilegal israelí" navegando hacia el territorio en conflicto.

El viaje promocionado por el video de Thunberg partiría desde España hacia Gaza el 31 de agosto del presente año, reporta The Times of Israel.

Cabe señalar que autoridades israelíes frustraron el primer intento de la activista por llegar a Gaza al detener el barco civil en el que viajaba por órdenes directas de Israel Katz, ministro de Defensa de Israel. Poco después, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel anunció su deportación en un comunicado.

Noticia al Día/RT