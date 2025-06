Gustavo Petro reitera denuncia sobre supuestos planes de magnicidio

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció nuevamente supuestos planes de magnicidio, tras el hallazgo de armamento en el centro de Bogotá que, según las autoridades de la capital colombiana, era obsoleto y pertenecía a un exmilitar que lo tiró a la basura.

Petro escribió sus denuncias en su cuenta X luego de que varios medios colombianos informaran que en febrero pasado se encontraron dos lanzacohetes en las cercanías de la Casa de Nariño, el palacio presidencial.

El presidente cuestionó el fin de semana la versión, que determinó que el armamento no era funcional y había sido desechado por una mujer con un familiar en las Fuerzas Militares: «No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen», dijo Petro.

Noticia al Día/telesur