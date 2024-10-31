Tras el devastador impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana, las autoridades han habilitado un sótano en la Ciudad de la Justicia de Valencia para agilizar la identificación de las víctimas. Solo en esa provincia, la cifra de fallecidos supera las 90 personas.

En este espacio subterráneo del aparcamiento se están llevando los cuerpos, provenientes de diferentes zonas afectadas de la región, para facilitar su reconocimiento y evaluación.

Este proceso es un paso previo a la realización de las autopsias y al trabajo de identificación de las personas fallecidas por esta catástrofe, considerada la gota fría más grave del siglo en España. Para ello, la Jefatura Superior de Policía y la Guardia Civil están habilitando oficinas específicas “ante mortem,” donde los familiares pueden aportar información que facilite la identificación de los cuerpos.

A las morgues improvisadas han llegado cuerpos desde varios municipios afectados, mientras el Instituto de Medicina Legal de Valencia ha activado nueve equipos forenses que continúan realizando los levantamientos de los cadáveres. Además, en la Jefatura Superior de Policía se ha establecido una oficina de identificación a cargo de la Brigada Provincial de Policía Científica, en coordinación con la autoridad judicial. Para apoyar a los familiares, se ofrece asistencia psicológica en el lugar.

El Ministerio de Justicia ha desplegado un equipo adicional, con ocho forenses y un auxiliar del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para colaborar en la identificación de las víctimas. Este esfuerzo se enmarca en el operativo de ayuda del Gobierno, que ha movilizado a 1.116 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 344 vehículos, medios aéreos, 200 miembros del Ejército de Tierra, además de 750 guardias civiles y 100 agentes de la Policía Nacional, junto con los agentes locales y autonómicos en las áreas más golpeadas.

Noticia al Día / Atena 3