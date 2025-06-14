Habla el joven que le disparó a Miguel Uribe Turbay: A mí me iban a matar en esa vuelta

Miguel Uribe Turbay fue blanco de un atentado cuidadosamente planeado, reveló el medio Semana con información exclusiva extraída del testimonio del atacante. Para ejecutar el crimen los autores intelectuales eligieron a un menor de edad, vulnerable por problemas familiares y consumo de drogas, a quien prometieron 20 millones de pesos por asesinar al senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático.

El joven disparó varias veces contra Miguel Uribe Turbay con una pistola Glock mientras el senador pronunciaba un discurso. Tras ser capturado en medio del caos pidió protección para su abuela: argumentó que quienes ordenaron el ataque eran personas peligrosas que podrían atentar contra ella.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó reforzar la seguridad del joven, pues considera que es clave para esclarecer la autoría intelectual del crimen.

«Tomé la decisión de reforzar completamente la seguridad de ese muchacho, porque es de donde nos podemos agarrar», declaró Petro. Las autoridades trasladaron al menor al búnker de la Fiscalía y extendieron medidas especiales para su familia, incluyendo protección de testigos, un posible cambio de identidad y reubicación.

«A mí me iban a matar en esa vuelta»

El atacante reveló que el autor intelectual es un narcotraficante conocido como «el jefe de la olla», quien controla el comercio de drogas en un barrio de Bogotá. Dicho hombre le entregó indicaciones precisas para cometer el atentado, pero el menor sospechó desde el principio que su muerte formaba parte del plan, ya que lo dejaron solo después de haber disparado: «A mí me iban a matar en esa vuelta», dijo.

Los testimonios y videos recopilados permitieron a las autoridades capturar al conductor del vehículo en que se desplazó el sicario. Según la Fiscalía, otros cómplices ya fueron identificados y serán detenidos, mientras avanzan más allanamientos relacionados con el atentado.

La investigación oficial reveló serias deficiencias en la seguridad proporcionada a Miguel Uribe Turbay. La campaña del candidato había solicitado reiteradamente reforzar su protección, lo que fue ignorado por las autoridades.

Además, testigos denunciaron que la Policía no actuó como corresponde durante el atentado, responsabilizando a agentes particulares de la defensa del candidato en medio de la balacera.

La secretaria privada de Uribe Turbay, Lina Trujillo, denunció ante la Fiscalía que el precandidato había advertido sobre seguimientos sospechosos a su hijo pequeño, situación que fue ignorada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) pese a decenas de solicitudes enviadas.

