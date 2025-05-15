Miércoles 20 de agosto de 2025
Internacionales

"Hacer posible lo imposible": Aseguró el enviado de Putin

Putin sugirió, el pasado 11 de mayo, que el jueves seria el día en que Rusia y Ucrania podrían dialogar directamente.

Por Pasante1

Foto/RT
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El enviado ruso, Kirill Dmitriev, elogió los esfuerzos de mediación que hizo Washington antes de las esperadas conversaciones entre Ucrania y Rusia, que tendrán lugar este jueves 15 de mayo en Estambul, Turquía.

Lee también: El Kremlin descarta la aparición del presidente ruso en las negociaciones con Ucrania

El presidente de Estados Unidos junto a su equipo lograron “hacer posible lo imposible” al llevar a Moscú y Kiev al borde de sus primeras negociaciones directas desde 2022, dijo Dmitriev.

La reunión se llevará a cabo “contra todo pronóstico y una feroz resistencia”, dijo en su cuenta de X. También agregó que si “no se descarrila en el último minuto, este podría ser un paso histórico hacia la paz”.

Dmitriev mencionó específicamente al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, Steve Witkoff y al secretario de Estado, Marco Rubio, por sus grandes contribuciones para esta reunión.

Putin sugirió, el pasado 11 de mayo, que el jueves sería el día en que Rusia y Ucrania podrían dialogar directamente.

Moscú informó que las negociaciones se retomarían justo donde habían quedado en el 2022. Kiev se retiró de dichas negociaciones e intentó obtener una victoria en el campo de batalla con la ayuda militar occidental. Esto se produjo después que Boris Johnson, Primer ministro del Reino Unido en aquel entonces, instara a Kiev a descartar un bosquejo de tratado de paz.

Vladímir Zelenski, quien se encuentra actualmente en el país de Turquía para reunirse con el presidente turco Recep Erdoğan, afirmó que el gobierno ucraniano aún no había tomado una decisión definitiva sobre cómo proceder.

Zelenski y los líderes de los países europeos de la OTAN que lo apoyan han amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, al menos que Moscú acepte un alto el fuego incondicional de 30 días. Esta idea la catalogan las autoridades rusas como una artimaña por parte de Kiev

Noticia al Dia/RT

Pasante: Genassir León

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día:

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día: "Me quedo en los escenarios hasta que Dios quiera"

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Internacionales

Arquidiócesis de Miami denunció la detención de un sacerdote venezolano al regresar a EEUU

El organismo religioso no dio más detalles sobre el arresto migratorio del sacerdote
Internacionales

EEUU anunció nuevas sanciones para otros miembros de la CPI

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas sanciones para otros cuatro miembros de…
Internacionales

Ecuador inicia proceso para dar por terminado el estatuto migratorio con Venezuela

De concetarse su derogación, la entrada de ciudadanos venezolanos se limitará a una visa de turista de 90 días

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025