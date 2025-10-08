Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Los servicios de Emergencias Madrid han confirmado la localización de los cuatro cuerpos sin vida de los trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe de un forjado en un edificio en rehabilitación en la capital de España. El operativo de búsqueda ha finalizado en la madrugada de este miércoles.

Según fuentes oficiales, los dos últimos cuerpos fueron recuperados poco antes de las 3:00 a.m., sumándose a los otros dos hallados horas antes.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, presente en el lugar, informó que entre los fallecidos se encuentran tres hombres y una mujer, esta última con responsabilidades en la obra.

El colapso se originó en la sexta planta y arrastró las estructuras inferiores. Los bomberos, apoyados por drones, perros especializados y una grúa de la empresa constructora, trabajaron intensamente en el desescombro, una labor calificada por el alcalde como "compleja y difícil".

La Policía Municipal y Nacional se encargarán de la identificación de las víctimas, mientras que la Policía Judicial asume la investigación para esclarecer las causas del accidente laboral. Un retén de bomberos permanecerá en la zona por precaución.

Imágenes del momento en que los perros de la Unidad Especial de Guías Caninos, Scotex y Lume, localizaron a las dos últimas personas desaparecidas en el derrumbe del edificio ocurrido en la calle Hileras de Madrid.

🔗 https://t.co/keXSENf0P5 pic.twitter.com/jT75VMLgS0 — Crónica Balear (@CronicaBalear_) October 8, 2025

