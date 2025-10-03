Viernes 03 de octubre de 2025
Internacionales

Hallan muerta a la presentadora Jenifer Rivas dentro de su casa en Hondura

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte

Por María Briceño

Hallan muerta a la presentadora Jenifer Rivas dentro de su casa en Hondura
Foto: agencia
La estudiante y presentadora Jenifer Rivas, de 21 años, fue encontrada si vida por sus familiares en su cuarto, según informaron las autoridades hondureñas.

Las primeras investigaciones arrojaron que la joven padecía de epilepsia, condición que podría estar relacionada con la causa de su muerte. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado por los profesionales.

Sus familiares fueron a su casa tras recibir varias llamadas de su trabajo y al no obtener respuestas decidieron ir hasta la residencia de Jenifer y fue cuando encontraron su cuerpo.

Quién era Jenifer Rivas, la joven presentadora de televisión hondureña de 21 años

Jenifer Nicol Rivas, era una joven de 21 años de edad, que residía en la colonia Estanzuela, en la localidad El Picacho, Francisco Morazán, Honduras. Era la conductora de un exitoso ciclo televisivo en el canal TNN de su país.

Además, era estudiante de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). También, colaboraba con el equipo de creadores de contenido Los Venados 504, donde se había ganado el cariño de sus seguidores por su carisma y belleza.

En los últimos meses, Jenifer había empezado a dedicarse a la creación de contenido, por lo que se hizo reconocida rápidamente por los usuarios hondureños. La mujer manifestaba en sus transmisiones que amaba lo que hacía y también enseñaba aspectos de la conducción a sus seguidores.

Lee también: Fallece la periodista Eneida Valerio

Noticia al Día/Información de Los Cien Radios

