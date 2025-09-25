Jueves 25 de septiembre de 2025
Internacionales

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

Esas bolsas se suman a otras 40 que habían sido halladas desde el inicio de la búsqueda.

Por Ernestina García

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un
Foto. RT
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Autoridades del estado mexicano de Jalisco e integrantes del Colectivo Manos Buscadoras anunciaron el hallazgo de 61 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina del municipio de Zapopan.

Según reportaron medios locales, este martes fueron encontradas 21 en tres sitios ubicados en una zona de invernaderos y campos de maíz. Esas bolsas se suman a otras 40 que habían sido halladas desde el inicio de la búsqueda, que comenzó tras una denuncia anónima recibida a principios de este mes.

"No son solo bolsas, son personas que amamos y ya no están con nosotros", expresaron desde Manos Buscadoras en las redes sociales. "Son vidas, historias, familias, abrazos y sonrisas mutiladas, escondidas entre la tierra y perdidas entre el dolor de un país", agregaron. También definieron a esa zona de Zapopan como un "cementerio clandestino".

Además, aseguraron que continuarán con las tareas y afirmaron: "No buscamos culpables, buscamos a todos los que nos hacen falta".

Otra fosa clandestina
La Fiscalía de Jalisco anunció que los trabajos de búsqueda iniciados el 1 de julio pasado en la fosa clandestina de Las Agujas, también en Zapopan, ya permitieron la extracción de 270 bolsas con restos humanos. De acuerdo con los forenses, pertenecen a 56 personas.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

"Le pedimos a Dios que tome el control de la situación de los terremotos": Presbítero Nedward Andrade

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Noticias Relacionadas

Al Dia

Choque de bandas rivales provoca brutal matanza en cárcel de Ecuador: Al menos 17 presos murieron

Todo comenzó en la madrugada con ráfagas de disparos y gritos provenientes del interior
Internacionales

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump ya había anunciado el ‘troleo’ al veterano político demócrata a principios de septiembre
Internacionales

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

El presidente Javier Milei desarrollará este miércoles una intensa agenda internacional en Nueva York, donde primero se dirigió a la…
Internacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

"ReelShort" (ReelShort – Stream Drama & TV) es una aplicación de streaming de miniseries de dramas verticales con temática de romance y venganza, disponible en iOS y Android. Mientras Reels y Shorts ofrecen videos cortos en general, ReelShort se enfoca en contenido específico de dramas cortos para visualización móvil.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025