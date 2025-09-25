Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

Autoridades del estado mexicano de Jalisco e integrantes del Colectivo Manos Buscadoras anunciaron el hallazgo de 61 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina del municipio de Zapopan.

Según reportaron medios locales, este martes fueron encontradas 21 en tres sitios ubicados en una zona de invernaderos y campos de maíz. Esas bolsas se suman a otras 40 que habían sido halladas desde el inicio de la búsqueda, que comenzó tras una denuncia anónima recibida a principios de este mes.

"No son solo bolsas, son personas que amamos y ya no están con nosotros", expresaron desde Manos Buscadoras en las redes sociales. "Son vidas, historias, familias, abrazos y sonrisas mutiladas, escondidas entre la tierra y perdidas entre el dolor de un país", agregaron. También definieron a esa zona de Zapopan como un "cementerio clandestino".

Además, aseguraron que continuarán con las tareas y afirmaron: "No buscamos culpables, buscamos a todos los que nos hacen falta".

Otra fosa clandestina

La Fiscalía de Jalisco anunció que los trabajos de búsqueda iniciados el 1 de julio pasado en la fosa clandestina de Las Agujas, también en Zapopan, ya permitieron la extracción de 270 bolsas con restos humanos. De acuerdo con los forenses, pertenecen a 56 personas.

Noticia al Día/RT