Internacionales

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Emmanuel Mthethwa habría forzado la ventana de su habitación, luego de enviar un alarmante mensaje a su familia.

Por Ernestina García

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia
El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel ‘Nathi’ Mthethwa, fue hallado sin vida este martes 30 de septiembre a los pies del hotel Hyatt Regency, un rascacielos ubicado al oeste de París.

Según la Fiscalía, que confirmó el deceso, la esposa del diplomático recibió un mensaje por la noche "en el que él se disculpaba con ella y expresaba su intención de quitarse la vida".

Mthethwa se había alojado en una habitación del piso 22 del hotel, desde donde, según la investigación inicial, se había forzado una ventana asegurada.

Noticia al Día/RT

Al Dia

Gobernador Luis Caldera lidera despliegue histórico con Plan de Asfaltado en la C1 y 31 frentes activos

El proyecto de rehabilitación y asfaltado de la C-1 es una obra que conecta los municipios Maracaibo y San Francisco con el Puente General Rafael Urdaneta.
Internacionales

Fallece la influencer zuliana Paola Caldera a causa de leucemia

El 31 de diciembre de 2024, Paola Caldera conmocionó a sus admiradores al destapar que estaba enferma y luchando por recuperarse
Sucesos

Muere influencer chino al estrellarse en su helicoptero haciendo un "en vivo"

Un influencer chino de 55 años murió este sábado al estrellarse el helicóptero ultraliviano de dos rotores que él mismo había fabricado, mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales, reportaron medios locales.
Internacionales

Colombia fabrica su primer fusil para reemplazar las armas de Israel

Gustavo Petro, presidente de Colombia, rompió relaciones con Israel en 2024 para protestar contra la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza

