Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel ‘Nathi’ Mthethwa, fue hallado sin vida este martes 30 de septiembre a los pies del hotel Hyatt Regency, un rascacielos ubicado al oeste de París.

Según la Fiscalía, que confirmó el deceso, la esposa del diplomático recibió un mensaje por la noche "en el que él se disculpaba con ella y expresaba su intención de quitarse la vida".

Mthethwa se había alojado en una habitación del piso 22 del hotel, desde donde, según la investigación inicial, se había forzado una ventana asegurada.

Noticia al Día/RT