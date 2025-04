Hamás apoya liberar a rehenes y respetar tregua de cinco años

El grupo islamista Hamás ve con buenos ojos la idea planteada por los mediadores de una tregua de cinco años en Gaza acompañada de la liberación de todos los rehenes israelíes.

Así lo confirmaron este sábado 26 de abril fuentes del buró político de Hamás, entre ellas el asesor de prensa, Taher al Nono, a diversos medios.

"No rechazamos la idea de la tregua y su duración, pero hasta ahora no hemos llegado a un acuerdo al respecto y estamos listos para discutir el tema durante las negociaciones", aseguró Al Nono, coincidiendo con la llegada de una delegación de Hamás a El Cairo para afrontar una nueva ronda de negociaciones. El portavoz, sin embargo, dijo que su organización no ha recibido una propuesta formal en esa línea.

Otro alto cargo de Hamás dijo a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que el grupo "está preparado para un intercambio de prisioneros”, rehenes israelíes por prisioneros palestinos, "en una sola operación y para una tregua de cinco años”. En su visión de un acuerdo de mayor alcance, Hamás pide el cese de las hostilidades, la retirada completa de las tropas israelíes, el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Al Nono, por su parte, dijo que "estamos listos para discutir este asunto en el marco de las negociaciones ya que quiero abrir espacio a esta idea”, en referencia al plan expuesto el martes por Egipto y Qatar, que además incluye la reconstrucción del enclave palestino con garantías internacionales. El también miembro del buró político de Hamás, Mahmud Mardawi, aseguró que el grupo pide "garantías del fin de la guerra" para evitar un acuerdo parcial que podría permitir a Israel reanudar los ataques.

Israel, por su parte, exige el retorno de todos los rehenes y el desarme de Hamás y otros grupos armados de Gaza. Este último punto es una "línea roja" para el movimiento, lo que podría trabar las discusiones.

El conflicto de la Franja de Gaza fue desencadenada por el mortífero ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.218 personas del lado israelí, en su mayoría civiles. Hamás también secuestró a 251 personas, de las cuales 58 siguen en Gaza, 34 de las cuales estarían muertas. Desde entonces, una ofensiva israelí ha dejado 51.439 palestinos muertos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del enclave palestino.

EFE