Hamas liberó al último rehén estadounidense en Gaza

Edan Alexander, soldado israelí-estadounidense de 21 años, fue liberado este martes por el grupo islamista Hamas, tras 584 días en cautiverio en la Franja de Gaza.

El rehén fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Khan Yunis, al sur del enclave, y posteriormente trasladado por una unidad del Ejército israelí hacia territorio israelí, donde pudo reunirse con su familia antes de ser ingresado a un hospital en Tel Aviv.

Hamas afirmó que la liberación se dio como un "gesto hacia la administración estadounidense", en el marco de los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Gaza. "Las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamas) acaban de liberar al soldado sionista y ciudadano estadounidense Edan Alexander, tras contactos con la administración estadounidense", indicó el movimiento en un comunicado, recogido por el diario Filastin.

En la nota, Hamas reitera que la liberación de Alexander "forma parte de los esfuerzos que están realizando los mediadores para lograr un alto el fuego, abrir los cruces y permitir que la ayuda entre en Gaza". A su vez, afirmó que con "negociaciones serias" se producirá la liberación de más rehenes, pero "continuar con la agresión prolongará su sufrimiento" y podría incluso matarlos.

Alexander, nacido en la ciudad de Nueva Jersey, fue secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023, mientras servía en el Ejército israelí. La suya era la única nacionalidad estadounidense entre los rehenes vivos que aún permanecían en manos del movimiento islamista.

Por su parte, el CICR expresó su alivio por la liberación de Alexander, aunque recordó que "esta pesadilla continúa para los rehenes restantes, sus familias y cientos de miles de civiles en Gaza". La presidenta del organismo, Mirjana Spoljaric, pidió voluntad política para establecer un alto el fuego y facilitar la entrega de ayuda humanitaria. “La actual crisis humanitaria en Gaza es catastrófica”, alertó.

