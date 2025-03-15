Jueves 25 de septiembre de 2025
Internacionales

Hamás pide el fin de la guerra y la entrada «inmediata» de ayuda en Gaza para liberar a los rehenes

Hamás indicó que las negociaciones para la segunda fase debían concluir en un plazo de 50 días con la garantía de los mediadores

Por Christian Coronel

Hamás pide el fin de la guerra y la entrada «inmediata» de ayuda en Gaza para liberar a los rehenes
Hamás reiteró esta madrugada estar dispuesto a liberar al soldado israelí-estadounidense Edan Alexander a cambio de un «inicio simultáneo» de las negociaciones para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego -que recoge el fin de la guerra y la retirada de tropas-, así como la «apertura inmediata» de los cruces fronterizos.

En un comunicado oficial, el miembro del buró político de Hamás, Basem Naim, confirmó que el grupo quiere liberar a Alexander, junto a los restos de otros cuatro soldados, como «parte de un acuerdo excepcional» a cambio del que se liberará a un número aún por negociar de detenidos y presos palestinos.

A su vez, recordó que para que esto suceda, Israel debe garantizar «el inicio simultáneo de las negociaciones para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego», así como la «apertura inmediata» de los cruces de acceso a Gaza para la entrada de ayuda humanitaria según lo ya pactado por las partes.

«La respuesta de Hamás a la última propuesta estadounidense se basa en el acuerdo de alto el fuego de tres fases firmado por todas las partes el 17 de enero de 2025», recordó Naim.

Por ello, también dijo que no habrá acuerdo si Israel no se retira del corredor de Filadelfia «como se estipulaba en la primera fase» e indicó que las negociaciones para la segunda fase debían concluir en un plazo de 50 días con la garantía de los mediadores; como también estaba pactado.

Por su parte, según fuentes bajo anonimato citadas hoy por el canal catarí Al Jazeera (vetado en territorio israelí), Israel pide la liberación de once rehenes vivos, entre ellos Edan Alexander, así como la devolución de 16 cadáveres de rehenes.

A cambio, Israel liberará a 120 presos en cadena perpetua, a 1.110 detenidos palestinos de la Franja de Gaza y 160 cadáveres. La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha hecho ningún comentario oficial sobre su respuesta, y se espera que el Gabinete de seguridad se reúna esta noche para debatir los pasos a seguir.

EFE

