Harris y Trump eligen los mismos estados para su cierre de campaña

El expresidente Donald Trump (2017-2021) y la vicepresidenta Kamala Harris eligieron los mismos dos estados para celebrar mitines de campaña en los últimos días antes de las elecciones: Pensilvania y Míchigan, regiones clave para que cualquiera de los dos obtenga la victoria la próxima semana.

El domingo en la noche, Harris visitará East Lansign en Míchigan, en la que sería su última visita al estado. El lunes, empezará el día con un mitin en Allenstown, una ciudad de mayoría latina en Pensilvania, luego pasará por Pittsburgh -al este del estado, en la frontera con Ohio- y culminará el día con un evento de cierre en Filadelfia, la ciudad más poblada.

Por su parte, Trump pasará el domingo y gran parte del lunes en Pensilvania, con actos en Reading y Pittsburgh, para luego terminar en la noche del día antes de las elecciones en Gran Rapids (Míchigan), donde ya cerró su campaña presidencial en 2016 y 2020.

Las últimas encuestas indican un empate entre ambos candidatos en Pensilvania y le dan una ventaja mínima a Harris sobre Trump en Michigan, según el portal FiveThirtyEight.

Ambos estados son considerados parte del «muro azul», estados que tradicionalmente apoyaban a los demócratas, pero que en 2016 rompieron con la racha y se decantaron por el proyecto político de Trump.

El exmandatario apostó fuerte en 2016 por los tres (cerrando campaña en Míchigan), apeló al voto rural y a la clase trabajadora blanca desengañada por el cierre de industrias y los ganó por un irrisorio margen combinado de 80.000 votos.

Joe Biden los recuperó en 2020 para los demócratas, pero cuatro años más tarde vuelven a estar en riesgo.

De los tres, Pensilvania es la joya de la corona. Reparte 19 votos electorales y se considera que el partido que se la lleve tendrá el camino allanado a la Casa Blanca. Míchigan otorga 15 y Wisconsin 10.

Para llegar a la presidencia, un candidato tiene que obtener mínimo 270 votos del Colegio Electoral.

