Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

El aparato, con la familia presidencial estadounidense a bordo, realizó un aterrizaje inesperado en los últimos momentos de su visita de Estado al Reino Unido

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El helicóptero de Donald y Melania Trump, el Marine One, experimentó un "problema hidráulico" mientras volaba este jueves cerca de Londres, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El aparato, con la familia presidencial estadounidense a bordo, realizó un aterrizaje inesperado en los últimos momentos de su visita de Estado al Reino Unido.

"Debido a un pequeño problema hidráulico, y por precaución, los pilotos [del Marine One] aterrizaron en un aeródromo local antes de llegar al aeropuerto de Stansted", indicó la vocera, explicando por qué se retrasó la partida del mandatario.

"El presidente y la primera dama abordaron sin problemas el helicóptero de apoyo", añadió.

Al reunirse con miembros de la familia real británica y el primer ministro Keir Starmer, los Trump viajaban una corta distancia en el Marine One desde la finca del jefe del Gobierno en Chequers hasta el aeropuerto de Stansted, donde les esperaba el Air Force One para regresar a Washington D.C.

Noticia al Día / RT

