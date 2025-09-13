Sábado 13 de septiembre de 2025
Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Cuatro personas resultaron heridas en el sur de la ciudad de Bogotá, luego de que una lámina de las obras…

Por Greily Nuñez

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá
Cuatro personas resultaron heridas en el sur de la ciudad de Bogotá, luego de que una lámina de las obras del Metro del Bogotá se desplomara sobre un bus de Transmilenio, hecho ocurrido la noche del viernes 12 de septiembre.

El accidente ocurrió en la avenida NQS con diagonal 16 sur, cuando un bus de Transmilenio se desplazaba hacia el norte de la capital. En ese punto se adelantaban obras para estabilizar el terreno, cuando una lámina que era manipulada por una grúa cayó sobre el vehículo de transporte público.

“Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”, informó Metrolínea 1, el concesionario a cargo de la megaobra, a través de un comunicado.

