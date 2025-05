Hezbolá confirma la muerte del supuesto sucesor de Nasrallah

El movimiento chiita libanés Hezbolá confirmó este miércoles 23 de octubre la muerte de Hashem Safieddin, el supuesto sucesor del asesinado líder del grupo, Hassan Nasrallah, por un ataque israelí "agresivo y criminal". Así lo informó la Agencia Nacional de Noticias del país.

Según el medio, Safieddine, que era presidente del Consejo Ejecutivo de la organización, "ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio de Hezbolá y de la Resistencia Islámica y su comunidad".

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el martes que Safieddine había sido asesinado a principios de octubre en un ataque de la Fuerza Aérea del país hebreo junto con otros comandantes del grupo, incluido el jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, Hossein Ali al Zima.

🔴🚩Hezbollah Confirms the Passing of Sayyed Hashem Safieddine, Leader of the Executive CouncilHezbollah’s resistance movement has officially announced the death of Sayyed Hashem Safieddine, who served as the head of the movement’s Executive Council. pic.twitter.com/ab8as8E1GS

— Current Monitor (@CMonitor1514) October 23, 2024

Israel informó sobre el sucesor de Nasrallah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el martes 22 de octubre que han matado a Hashem Safieddine, alto cargo de Hezbolá y supuesto sucesor del asesinado líder del grupo, Hassan Nasrallah.

De acuerdo con el comunicado de las FDI, Hashem Safieddine, jefe del consejo ejecutivo del movimiento chiita Hezbolá, fue asesinado en un ataque de la Fuerza Aérea de Israel junto a otros comandantes del grupo, incluido el jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, Hossein Ali al-Zima.

Hashem Safieddine era primo de Hassan Nasrallah, quien fue asesinado en un bombardeo israelí a finales de septiembre, y, debido a su cercanía familiar y personal con el difunto líder del movimiento chiita, influyó en la toma de decisiones de la organización sobre "una varidad de temas", según el comunicado de las FDI, que agrega que en los momentos en que Nasrallah estaba ausente del Líbano, Safieddine ocupaba su lugar y se desempeñaba como secretario general de Hezbolá.

Según los militares israelíes, el ataque, que se basó en información de inteligencia, se llevó a cabo con aviones de combate contra "la sede principal" de Hezbolá, ubicada "bajo tierra" en el suburbio de Dahiyeh en la capital libanesa, Beirut. "La sede albergaba a más de 25 terroristas que pertenecían a la sede de inteligencia de la organización", reza el mensaje oficial de las FDI.

De igual forma, desde el Ejército israelí destacaron que ya han eliminado a "Nasrallah, su reemplazo y la mayor parte de la cúpula de Hezbolá". "Llegaremos a cualquiera que amenace la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel", concluyó el jefe del Estado Mayor General de Israel, teniente general Herzi Halevi.

Mientras, el canal Al Hadath reportó que el cuerpo sin vida de Hashem Safieddine fue encontrado en las afueras de Beirut junto con los cadáveres de otras 23 personas.

A principios de octubre, el primer ministro del Estado hebreo, Benjamín Netanyahu, ya afirmó que las FDI habían abatido al supuesto sucesor de Nasrallah. "Hemos degradado las capacidades de Hezbolá. Hemos eliminado a cientos de terroristas, incluido al propio Nasrallah. Y al sustituto de Nasrallah. Y al sustituto de su sustituto. Hoy en día, Hezbolá está más débil que durante muchos años", declaró entonces Netanyahu.

