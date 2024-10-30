Domingo 17 de agosto de 2025
Internacionales

Hezbolá continuará con “el mismo plan de guerra” contra Israel, según su nuevo líder

El nuevo líder de Hizbulá, Naim Qasem, afirmó este miércoles 30 de octubre en su primer discurso como jefe de…

Por Ernestina García

Hezbolá continuará con "el mismo plan de guerra" contra Israel, según su nuevo líder
Foto: Hezbolá
El nuevo líder de Hizbulá, Naim Qasem, afirmó este miércoles 30 de octubre en su primer discurso como jefe de la formación que el grupo chií libanés continuará con “el mismo plan de guerra” contra Israel trazado por su predecesor, Hasán Nasrala, asesinado hace poco más de un mes en un bombardeo masivo del Ejército israelí.

“La agenda de trabajo es la misma que con Hasán Nasrala. Continuamos con el mismo plan de guerra”, dijo Qasem en un discurso televisado en el que apareció junto a las banderas del Líbano, de Hizbulá y una foto enmarcada de su antecesor, que siempre prometió que el grupo cesaría sus ataques contra Israel si se alcanzaba una tregua en Gaza.

En tono sereno, el septuagenario clérigo dijo que la Franja, el Líbano y otras partes de Oriente Medio se enfrentan a “una guerra israelí, estadounidense y europea con toda su potencia”, al tiempo que denunció que se está cometiendo un “genocidio” en el devastado enclave palestino y, ahora, en territorio libanés.

“Siempre dijimos que no queremos guerra, pero estamos preparados si se nos ha impuesto y lo haremos con firmeza y triunfaremos, si Dios quiere”, insistió Qasem, que afirmó que el único objetivo de Hizbulá “es proteger al Líbano” y “apoyar a Palestina”.

“Brutalidad” de Israel en Gaza y en Líbano


Asimismo, reconoció que el grupo “ha pagado el precio por las convicciones de liberación”, en referencia a las decenas de muertes de altos cargos de Hizbulá -entre ellas la de Nasrala- desde el inicio de los enfrentamientos con Israel el 8 de octubre de 2023, un día después del estallido de la guerra en la Franja de Gaza.

Sin embargo, insistió en la “necesidad” de responder del grupo ante la “brutalidad” de Israel en Gaza y en el Líbano.

“¿Más de 43.000 mártires no conmueven al mundo?¿100.000 heridos no agitan al mundo?¿Ni el asesinato de niños? Esta criminalidad debe ser afrontada”, justificó Qasem en referencia a las muertes en el enclave palestino desde el inicio de la guerra hace más de un año.

Por otra parte, reconoció que Irán “apoya” a Hizbulá pero insistió en que la República Islámica “no quiere nada” a cambio, tan solo “la liberación de la tierra libanesa”.

“Damos la bienvenida cualquier país árabe, islámico o del mundo si nos quiere apoyar. No decimos que no a quien nos apoye en el mundo, sea occidental, árabe o quien sea. No diremos que no”, insistió el clérigo, que fue designado el martes como el nuevo secretario general de la organización.

Noticia al Día/EFE

Al Dia

Trasladan a refugio temporal a familias afectadas por crecida del río Orinoco en Monagas

Entre las personas afectadas se encuentran tres adultos mayores y 28 niños
Al Dia

En Bolivia comienzan a cerrar las mesas electorales tras ocho horas de votación

Los bolivianos votan este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio, 2025-2030.
Internacionales

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Incendios que arrasan Portugal, con 10 grandes fuegos concentrados en el norte y el centro del país.
Al Dia

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez


