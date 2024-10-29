El grupo libanés Hezbolá anunció este martes 29 de octubre que su nuevo secretario general será el jeque Naim Kassem, informan medios afines al movimiento.

Kassem fue adjunto durante más de tres décadas del antiguo jefe del grupo, Hassan Nasrallah, asesinado en un ataque israelí. El grupo prometió continuar con la política de Nasrallah "hasta lograr la victoria".

Kassem ha sido durante mucho tiempo uno de los principales voceros de Hezbolá, concediendo entrevistas a medios extranjeros, incluso durante el periodo de mayor confrontación con Israel este año.

Hassan Nasrallah, que dirigía el grupo desde 1992, fue asesinado en un ataque aéreo israelí sobre Beirut el 27 de septiembre. Una semana después, se anunció la muerte de Hashem Safieddine, jefe del consejo ejecutivo del movimiento, y probable sucesor de Nasrallah.

Noticia al Día/RT