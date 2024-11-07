Vivian Jenna Wilson, la hija transgénero de Elon Musk, anunció en redes sociales que está considerando abandonar EE.UU. tras la victoria de Donald Trump, debido a sus preocupaciones sobre las políticas pro-LGBTQ* en el país. Vivian expresó: "No veo mi futuro en Estados Unidos", señalando que incluso si Trump solo está en el cargo por cuatro años, las actitudes de quienes lo apoyaron persistirán.

Durante su campaña, Trump prometió eliminar la atención médica para personas trans en prisiones y restringir la participación de atletas trans en deportes femeninos. Además, criticó a la vicepresidenta Kamala Harris y se opuso a un "Ejército ‘woke'".

Elon Musk ha compartido opiniones similares a las de Trump, afirmando que su hija fue "asesinada" figurativamente por el "virus de la mente ‘woke'" y denunciando que no se le explicó adecuadamente el impacto de los bloqueadores de pubertad. El término ‘woke’ se refiere a un conjunto de ideas centradas en la igualdad de género y los derechos LGBTQ+.

Con Información de: RT