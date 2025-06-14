Hombre disfrazado de policía mató a una congresista demócrata en EEUU

La congresista demócrata Melissa Hortman y su marido murieron este sábado en Minnesota (EEUU) en lo que parece ser «un asesinato por motivos políticos», según informó el gobernador del estado, Tim Walz.

El senador demócrata John Hoffman, también de Minnesota, y su mujer también recibieron esta mañana múltiples disparos en otro ataque, y tras someterse a una cirugía están ahora recibiendo atención sanitaria, indicó Walz.

En mayo, la congresista Hortman había anunciado su nuevo cargo en la campaña legislativa demócrata. «¡Buenas noticias! Asumo un nuevo cargo como Secretaria de la Junta Directiva del Comité de Campaña Legislativa Demócrata. Durante los años que he formado parte de la junta, he disfrutado trabajando con este equipo para construir nuevas mayorías demócratas en estados de todo el país, ¡y estoy emocionada de seguir trabajando!», publicó en redes sociales el 12 de mayo.

Según las autoridades estatales, los agentes de policía intercambiaron disparos con uno de los asaltantes, que pudo huir.

Walz lamentó la muerte de Hortman, a la que definió como una «formidable servidora pública».

Noticia al Día/RT