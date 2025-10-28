Huracán Melissa visto desde el espacio

Las imágenes difundidas este 26 de octubre muestran el ojo claramente definido del huracán Melissa, que se desplaza con fuerza hacia Jamaica, Cuba y otras zonas del Caribe. El fenómeno, clasificado como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ha sido descrito por expertos como extremadamente peligroso, con ráfagas intensas y alto potencial de impacto.

Desde la Estación Espacial Internacional (EEI), se logró registrar la magnitud del ciclón, evidenciando su vasta extensión y la organización de sus bandas nubosas. El video, compartido por agencias meteorológicas como RAMMB/CIRA y Meteoguajira, ha sido utilizado para alertar a las poblaciones costeras y reforzar las medidas de prevención ante el avance del sistema.

Meteorólogos advierten que Melissa podría intensificarse aún más en las próximas horas, con posibles efectos en regiones como San Andrés, La Guajira, el Golfo de Urabá y zonas costeras de República Dominicana y Bahamas. Aunque no representa una amenaza directa para algunos territorios, sus efectos indirectos incluyen lluvias torrenciales, vientos sostenidos y oleaje elevado.

